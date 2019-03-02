FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 421
Прогноз на GBP/USD...
4930 низ, верх 5259
Как хочется верить!
Вот так сделаю пока
Верх на сегодня 5130, а вообще поддержку на 1.50 неплохо держат, сегодня взял по нему в селл 32пп и втрой ордер в +2 по бу, поэтому до понедельника по фунту таймаут.
У еврика тенденция к спаду появилась, еще на 100 пунктов
Изначально куда в верх или низ?
двое рельс на бай первые, одни сильные селл на н4
все заберут, а как, на то он и КУКЛ
Лунь - молодец. Хорошо дал заработать. А евра, как всегда, сучка крашеная. Одни б.у. и пара лосей.
Лунь - молодец. Хорошо дал заработать. А евра, как всегда, сучка крашеная. Одни б.у.
Снайперски вышибли по б.у. и... прямоиком к TakeProfit.
И такая хрень продолжается уже вторую неделю: снайперски снесут стоп - и прямой дорогой в нужном направлении. Определенно, кто-то сглазил. Сходить надо в церкву, очиститься, свечку поставить.