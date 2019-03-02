FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 421

Новый комментарий
 
Speculator_:

Прогноз на GBP/USD...

 

Как хочется верить!
 
Lesorub:
4930 низ,          верх 5259
Изначально куда в верх или низ?
 
Верх на сегодня 5130, а вообще поддержку на 1.50 неплохо держат, сегодня взял по нему в селл 32пп и второй ордер в +2 по бу, поэтому до понедельника по фунту таймаут.
 
Alexey:
Как хочется верить!

 

Вот так сделаю пока 

 
stranger:
Верх на сегодня 5130, а вообще поддержку на 1.50 неплохо держат, сегодня взял по нему в селл 32пп и втрой ордер в +2 по бу, поэтому до понедельника по фунту таймаут.
У еврика тенденция к спаду появилась, еще на 100 пунктов
 
Alexey:
У еврика тенденция к спаду появилась, еще на 100 пунктов
Я его не понимаю и не торгую, так что ..
 
Speculator_:
Изначально куда в верх или низ?

двое рельс на бай первые,  одни сильные селл на н4

все заберут, а как, на то он и КУКЛ

 

Лунь - молодец. Хорошо дал заработать. А евра, как всегда, сучка крашеная. Одни б.у. и пара лосей.

 
Bicus:

Лунь - молодец. Хорошо дал заработать. А евра, как всегда, сучка крашеная. Одни б.у. 

Да не то слово - вообще герой! (лунь вперёд к солнцу!)
 

Снайперски вышибли по б.у. и... прямоиком к TakeProfit.

И такая хрень продолжается уже вторую неделю: снайперски снесут стоп - и прямой дорогой в нужном направлении. Определенно, кто-то сглазил. Сходить надо в церкву, очиститься, свечку поставить. 

1...414415416417418419420421422423424425426427428...2119
Новый комментарий