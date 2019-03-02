FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 420

Ishim:
это ты в молодости? (да чо ни говори, а годы своё берут)

Берут, Сенсей, берут)))

А евро у меня предсказывать получается точно как у тебя, я тоже могу быть Сенсеем  

 

Предлагаю вот такое развитие событий

 

 
Speculator_:

Предлагаю вот такое развитие событий

 

Спекулятор, будешь Юным Сенсеем))
 

Учитель, не забудь йену на 117.30 купить 

У меня... 

 
Ishim:
по графику ввп коррекция идёт - однозначно хуже ожиданий выйдет - евра пульнёт маленько (пунктов 50 как обычно)
16:30  USDВВП (Ежеквартальный) (4 кв.)  2,6%3,0%5,0%

ну вот и сбылось 

 
stranger:

Учитель, не забудь йену на 117.30 купить 

У меня... 

ты сам Учитель  (тролль)
 
Ishim:
ты сам Учитель  (тролль)
Я со всем уважением, а Вы... 
 

Прогноз на GBP/USD...

 

 
Speculator_:

Прогноз на GBP/USD...

 

4930 низ,          верх 5259
 
Lesorub:
4930 низ,          верх 5259
5018 и не факт что потрогает
