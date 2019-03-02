FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 420
это ты в молодости? (да чо ни говори, а годы своё берут)
Берут, Сенсей, берут)))
А евро у меня предсказывать получается точно как у тебя, я тоже могу быть Сенсеем
Предлагаю вот такое развитие событий
Учитель, не забудь йену на 117.30 купить
У меня...
по графику ввп коррекция идёт - однозначно хуже ожиданий выйдет - евра пульнёт маленько (пунктов 50 как обычно)
ну вот и сбылось
ты сам Учитель (тролль)
Прогноз на GBP/USD...
4930 низ, верх 5259