FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 208
Есть ли жизнь после фиксинга, спросите Вы? ))) Да есть ))) Прога заработала мне почти 3000% ))) Посмотрим что будет дальше )))
)))
ну еще 500, надо полагать)))
Есть ли жизнь после фиксинга, спросите Вы? ))) Да есть ))) Прога заработала мне почти 3000% ))) Посмотрим что будет дальше )))
Нехорошо радоваься когда Учитель в ж.... в беде ....
Хотя, ОН постоянно там ...
Вот объясни мне, человек от 1850 рисует евру на 15 и при этом минус, минус, минус... Как это?)))
ОН что, сам себе не верит?))))
Что, занят подсчетом прибыли?))))
Одно дело торговать по тренду, а другое - тренд останавливать ))) Ты неправильно понимаешь рисунки Учителя )))
теперь месяца 2-3 ваще в чиф входить не надо. щас катать будут народ. ваще из набора все пары с чифом удалил на 2 месяца.
тут есть вариант, сейчас начнут откупать чиф и потащут евру с возможностью 1.21+-
ждёмс развитее событий по куе в европе.
Ты индекс бакса глянь.
мне он не к селу ни городу...
а изначально планировалось на пол годика =) мдя=) долгосрок получился=) точнее не получился=)