FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 208

Новый комментарий
 

Есть ли жизнь после фиксинга, спросите Вы? ))) Да есть ))) Прога заработала мне почти 3000% ))) Посмотрим что будет дальше )))

 

[Удален]  
artikul:

Есть ли жизнь после фиксинга, спросите Вы? ))) Да есть ))) Прога заработала мне почти 3000% ))) Посмотрим что будет дальше ))) 

)))

ну еще 500, надо полагать)))

 
artikul:

Есть ли жизнь после фиксинга, спросите Вы? ))) Да есть ))) Прога заработала мне почти 3000% ))) Посмотрим что будет дальше )))

 

Нехорошо радоваься когда Учитель в ж.... в беде .... 

Хотя, ОН постоянно там ...  

Вот объясни мне, человек от 1850 рисует евру на 15 и при этом минус, минус, минус... Как это?))) 

ОН что, сам себе не верит?)))) 

Что, занят подсчетом прибыли?)))) 

 
stranger:

Нехорошо радоваься когда Учитель в ж.... в беде .... 

Хотя, ОН постоянно там ...  

Вот объясни мне, человек от 1850 рисует евру на 15 и при этом минус, минус, минус... Как это?))) 

ОН что, сам себе не верит?)))) 

Одно дело торговать по тренду, а другое - тренд останавливать ))) Ты неправильно понимаешь рисунки Учителя )))
 
artikul:
Одно дело торговать по тренду, а другое - тренд останавливать ))) Ты неправильно понимаешь рисунки Учителя )))
ЕГО учение всегда ставило меня в тупик, рассуждает вроде разумно, когда я понимаю о чем ОН говорит, что бывает редко, очень редко, а сделки с потолка))))
 
Myth63:

теперь месяца 2-3 ваще в чиф входить не надо. щас катать будут народ. ваще из набора все пары с чифом удалил на 2 месяца.

да и евру можно тоже выкинуть, что теперь с ней будет
 
Myth63:

тут есть вариант, сейчас начнут откупать чиф и потащут евру с возможностью 1.21+-

ждёмс развитее событий по куе в европе.

Ты индекс бакса глянь. По моему коррекция назрела. Фунту по идее деваться некуда, только на 53, но шо то сцю я сегодня куда то лезть еще))))
[Удален]  
stranger:
Ты индекс бакса глянь.
мне он не к селу ни городу...
 
Myth63:
мне он не к селу ни городу...
Ты суров почти как ОН)))
[Удален]  

а изначально планировалось на пол годика =) мдя=) долгосрок получился=) точнее не получился=) 

1...201202203204205206207208209210211212213214215...2119
Новый комментарий