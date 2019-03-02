FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 416
та не, там другая ситуация...
ТР 1111 минимум по нем
разве не так?
что у тебя по баксойене?
А что, не верится в 107?)))
верится, когда-нибудь там будем, но продавать с текущих я бы не стал
а в 123 верится?
ну че там, контракт похерили, банк разорили, мона и рассказать мне стратежку...
верится, когда-нибудь там будем
Даже Учитель йену продавал, ОН что, не авторитет для тебя, ты не чтишь Учителя???!!!!
Правда ОН по традиции на лоу продал, около 116 где то ...
а что-то скрываю? сижу в продажах по золоту и рэнду. так ить отписывал.
без внимания...
но киви ена, евро ена сгоняли вниз хорошо...
конечно авторитет, только я повыше продам ее,
ну он чтит традиции
без внимания...
но киви ена, евро ена сгоняли вниз хорошо...
По ранду будешь наказан)