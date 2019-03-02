FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 416

Lesorub:

та не, там другая ситуация...

ТР 1111 минимум по нем

разве не так?


что у тебя по баксойене?
 
Spekul:
А что, не верится в 107?)))
 
stranger:
верится, когда-нибудь там будем, но продавать с текущих я бы не стал

а в 123 верится?

 
Lesorub:
ну че там, контракт похерили, банк разорили, мона и рассказать мне стратежку...
а что-то скрываю? сижу в продажах по золоту и рэнду. так ить отписывал.
 
Spekul:
Даже Учитель йену продавал, ОН что, не авторитет для тебя, ты не чтишь Учителя???!!!!

Правда ОН по традиции на лоу продал, около 116 где то ... 

 
iIDLERr:
По ранду будешь наказан)
 
Spekul:
без внимания...

но киви ена, евро ена сгоняли вниз хорошо...


 
stranger:

конечно авторитет, только я повыше продам ее,

ну он чтит традиции

 
Lesorub:

да, здесь тоже пружина сжимается, должен быть выстрел не плохой
 
stranger:
импасибл. давно сидим.) да и хочу немного.
