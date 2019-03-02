FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 42
три)..
Тоже чудо-богатырь? )))
так сегодня рисует
в окошке дата , пут или кол , страйк, уровень если пут то страйк-премия, если кол то стрейк + премия, длинна показывает об'ем, чем больше длинна тем соответственно бол'ше об'ем
если там над уровнем дописать Страйк, ОИ, Об'ем, можно будет видеть динамику изменений, по дням
но там тогда будет слишком много цифр, особенно если уровни стоят близко друг к другу
подскажи , как это все лучше отобразить?
или покажи на картинке пример для одного страйка
.
У меня все это отображается, есть же в свойствах кнопочка "показывать описания объектов", так вот она обычно выключена, а если тебя интересует конкретный уровень, то включил и посмотрел его.
что означают цифры над черточкой?
если будет написано страйк, ои, об'ем или лучше страйк, уровень,ои, об'ем?
и как лучше расчитывать , по об'ему или по ои? сейчас расчет по об'ему
можно сделать чтобы отображались черточки и по об'ему и по ои, но тогда цены видно не будет :-))
это сейчас берется с дневных отчетов, если брать с 10минутных, то будет еще больше черточек
и скриптом не пойдет, нужно будет через ЕА или инди программ абфраген , и не чаще 1 раза в 10минут
потому что, программа должна соеденится с сервером , получить ответ, обработать данные, и если интернет швах, то это длится 3-5 минут
я попробую еще прогу оптимировать, но не уверен
желтинькие полосочки что обозначают?
Там объем, ОИ +- последнее изменение, страйк тебе отображать не надо, уровень находится на страйк +- премия.
Расчитывать лучше и по объему и по ОИ, на праздники и в начале контракта объем обычно небольшой.
Привет всем в новом году!!!
Новые разработки у вас гляжу кипят..
Стренж, скажи у вас там по этим объёмам есть какие то данные так с уровня 1,4628 по gbpusd
не обратил внимание, когда по времени они обновлют дневную таблицу? что-бы не делат 100500 проверок
с месяц нужно погонять посмотреть
но для "рыбы" слишком все просто, нарисовал черточки и торгуй, скорее "Plug & Pray" :-))