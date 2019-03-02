FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 39
Профессор, на выходных выкладывал, вы опять пьянствовали?)))
А зелененькие - это типа покупки? )))
Типа поддержки)
Но можете и купить на фигуру вверх как минимум)
Так хто хакер - Сенсей?
Он даже тайны кнопки Caps Lock не знает...
пусть регистрируется через прокси сервер......... их в инете мульон. будет иметь другой ip-шник. при регистрации не нужно кидать е-маил от своего ящика, там ip-шник присутствует.
а можно еще почитать, как ip-шник вообще не показывать, если чо....
Учитель должен УЧИТЬ, а не айпишники выдумывать )))
ОН не может, враги забрали ЕГО у нас
Они хотят, чтобы мы жили во тьме, которую рассеять мог только ОН...
дык без НЕГО уже НГ наступил. Матюкать его нельзя... Больше и не знаю, как ЕГО сюда вытащить...
Так ЕГО и банить нельзя)))
ЕГО в антибан надо бы. мы всё ЕМУ простим, даже истощившиеся ПАММы...
ЕГО в антибан надо бы. мы всё ЕМУ простим, даже истощившиеся ПАММы...
Я даже баксов пять в ЕГО новый вложу если ЕГО отпустят)))))))
Думаю с такой суммой буду ЕГО основным инвестором...