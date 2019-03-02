FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 39

Новый комментарий
 
stranger:

Профессор, на выходных выкладывал, вы опять пьянствовали?)))

 

А зелененькие - это типа покупки? )))
 
artikul:
А зелененькие - это типа покупки? )))

Типа поддержки)

Но можете и купить на фигуру вверх как минимум) 

 
stranger:
Типа поддержки)
Греческих портков? )))
[Удален]  
stranger:

Так хто хакер - Сенсей? 

Он даже тайны кнопки Caps Lock не знает... 

пусть регистрируется через прокси сервер......... их в инете мульон. будет иметь другой ip-шник. при регистрации не нужно кидать е-маил от своего ящика, там ip-шник присутствует.

а можно еще почитать, как ip-шник вообще не показывать, если чо....

 
_new-rena:

пусть регистрируется через прокси сервер......... их в инете мульон. будет иметь другой ip-шник. при регистрации не нужно кидать е-маил от своего ящика, там ip-шник присутствует.

а можно еще почитать, как ip-шник вообще не показывать, если чо....

Учитель должен УЧИТЬ, а не айпишники выдумывать )))
 
artikul:
Учитель должен УЧИТЬ, а не айпишники выдумывать )))

ОН не может, враги забрали ЕГО у нас 

Они хотят, чтобы мы жили во тьме, которую рассеять мог только ОН...  

[Удален]  
artikul:
Учитель должен УЧИТЬ, а не айпишники выдумывать )))
дык без НЕГО уже НГ наступил. Матюкать его нельзя... Больше и не знаю, как ЕГО сюда вытащить...
 
_new-rena:
дык без НЕГО уже НГ наступил. Матюкать его нельзя... Больше и не знаю, как ЕГО сюда вытащить...
Так ЕГО и банить нельзя)))
[Удален]  
stranger:
Так ЕГО и банить нельзя)))

золотые слова ))))

ЕГО в антибан надо бы. мы всё ЕМУ простим, даже истощившиеся ПАММы...

 
_new-rena:

золотые слова ))))

ЕГО в антибан надо бы. мы всё ЕМУ простим, даже истощившиеся ПАММы...

Я даже баксов пять в ЕГО новый вложу если ЕГО отпустят)))))))

Думаю с такой суммой буду ЕГО основным инвестором...

1...323334353637383940414243444546...2119
Новый комментарий