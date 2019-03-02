FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 37

_new-rena:
что связано с той датой?
цикл - торговая система... писал уже в своем прогнозе...
[Удален]  
kwinto:
цикл - торговая система... писал уже в своем прогнозе...
понятно. ТА в общем...
[Удален]  

ну как то так должно быть. 

[Удален]  

а это если есть  желание поискать закономерности=) может найдёте больше чем я =)

предназначение, среднесрок, интро дэй, интро неделька =) 

 
pako:

в прицепе 

data.txt   в sandbox 

...

испол'зовать один раз в день :-)))

СПАСИБО!

А для других пар будет? 

 

Вот и лунь до 1840 добрался, над чем Шаман так ржал...

 

 
stranger:

Вот и лунь до 1840 добрался, над чем Шаман так ржал...

 

Полоз давно добро давал)
[Удален]  
stranger:

Вот и лунь до 1840 добрался, над чем Шаман так ржал...

 

и в блоге я писал =)
 
21april:
Полоз давно добро давал)
Учитель не давал, клоунами обзывал)
 
Myth63:
и в блоге я писал =)
Где?
