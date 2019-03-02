FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 37
что связано с той датой?
цикл - торговая система... писал уже в своем прогнозе...
ну как то так должно быть.
а это если есть желание поискать закономерности=) может найдёте больше чем я =)
предназначение, среднесрок, интро дэй, интро неделька =)
в прицепе
data.txt в sandbox
...
испол'зовать один раз в день :-)))
СПАСИБО!
А для других пар будет?
Вот и лунь до 1840 добрался, над чем Шаман так ржал...
Полоз давно добро давал)
и в блоге я писал =)