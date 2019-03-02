FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 38
Где?
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/257194
Чего там так бедно? Давай теорию, прогнозы, памм Икар)))
с понедельника следущего =)
Если евро будет ниже, то куда будут катать фунт? (молчал на 1.7190))
все цели были озвучены. максимальное падение евры и если откат то куда.
также по фунту цели назывались.
Барабашкин, ау, вы хоть просветите нас, Учителя за что и на сколько?
да тут хакеров хватает... проста спокойные видимо...
Так хто хакер - Сенсей?
Он даже тайны кнопки Caps Lock не знает...
Не вижу новых уровней в ветке ))) Одна пустая болтовня )))
Профессор, на выходных выкладывал, вы опять пьянствовали?)))