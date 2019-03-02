FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 38

[Удален]  
stranger:
Где?
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/257194
проба пера=)
проба пера=)
  • 2014.12.24
  • Роман
  • www.mql5.com
Итак, как и ожидалось ВВП штатов оказалось выше прогноза. на этой новости мы совершили движение но не сильно . недельные коридоры устояли. и пары пытаются вернутся в открытие недели что...
 
Myth63:
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/257194
Чего там так бедно? Давай теорию, прогнозы, памм Икар)))
[Удален]  
stranger:
Чего там так бедно? Давай теорию, прогнозы, памм Икар)))
с понедельника следущего =)
 
Myth63:
с понедельника следущего =)
Если евро будет ниже, то куда будут катать фунт? (молчал на 1.7190))
[Удален]  
21april:
Если евро будет ниже, то куда будут катать фунт? (молчал на 1.7190))

все цели были озвучены. максимальное падение евры и если откат то куда.

также по фунту цели назывались. 

 
Барабашкин, ау, вы хоть просветите нас, Учителя за что и на сколько?
[Удален]  
stranger:
Барабашкин, ау, вы хоть просветите нас, Учителя за что и на сколько?
да тут хакеров хватает... проста спокойные видимо...
 
_new-rena:
да тут хакеров хватает... проста спокойные видимо...

Так хто хакер - Сенсей? 

Он даже тайны кнопки Caps Lock не знает... 

 
Не вижу новых уровней в ветке ))) Одна пустая болтовня )))
 
artikul:
Не вижу новых уровней в ветке ))) Одна пустая болтовня )))

Профессор, на выходных выкладывал, вы опять пьянствовали?)))

 

