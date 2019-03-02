FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 35

_new-rena:
да, нашел такое. в прошлый раз другой сайт был, дак там "s" проскакивала. вот это я не пойму чо та
Да не пишу там ничего сложного, бид, аск, сеттл, это же все элементарщина, все хабор этим оппис.., обпис.., обрисованы)
 
Ксати, по йене очень интересный ситуйшен, дах...ща народу в продажах, такого долго терпеть не будут, развернут.
 
_new-rena:
смотри сверху переключатель "Strike Range" - 3 вида таблички, есть put-ы разные и call-ы тоже. 2-х типов они.
А зачем тебе европейские? Ребята, ну, вы же почитайте что нибудь, куча вопросов сама собой отпадет. И какую ты динамику хотел в восресенье? Если говорить ь периодах больше дня, как Миф, например, показал, то считайте, стройте диаграммы.
stranger:
дак запрос можно сделать и на историю, не только на то что сейчас опубликовано. динамику - индюкатором сделаю, линией короче. рассчитаю и линию прогноза сделаю. вот тогда и будет гут если совпадет с ценой

а европейские не влияют что ли? все равно им когда то сбыться нужно...

 
Myth63:

ага, тока они считают ввп уже как год не так как все.(при стандартном подсчёте у них рецессия)  и внешний долг превышает 120%

Войны спишут ихнии долги и в каком состоянии ВВП не имеет значение, так как бакс не привязан территориально.
теперь правильно считает, но данные еще с прошлой недели

еще кое что доделать нужно 

 

 
pako:

теперь правильно считает, но данные еще с прошлой недели

еще кое что доделать нужно 

 

Pako,разрешишь этим по-пользоваться. Обещаю отписаться о результатах.
Podgeneral:
Pako,разрешишь этим по-пользоваться. Обещаю отписаться о результатах.
О! Ник - супер! Не меняй, плиз... и не кидай его под поезд....
Podgeneral:
Pako,разрешишь этим по-пользоваться. Обещаю отписаться о результатах.

пользуйтесь, сейчас еще кое что допишу

прога у вас есть? 

