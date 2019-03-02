FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 35
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
да, нашел такое. в прошлый раз другой сайт был, дак там "s" проскакивала. вот это я не пойму чо та
смотри сверху переключатель "Strike Range" - 3 вида таблички, есть put-ы разные и call-ы тоже. 2-х типов они.
Да не пишу там ничего сложного, бид, аск, сеттл, это же все элементарщина, все хабор этим оппис.., обпис.., обрисованы)
А зачем тебе европейские? Ребята, ну, вы же почитайте что нибудь, куча вопросов сама собой отпадет. И какую ты динамику хотел в восресенье? Если говорить ь периодах больше дня, как Миф, например, показал, то считайте, стройте диаграммы.
дак запрос можно сделать и на историю, не только на то что сейчас опубликовано. динамику - индюкатором сделаю, линией короче. рассчитаю и линию прогноза сделаю. вот тогда и будет гут если совпадет с ценой
а европейские не влияют что ли? все равно им когда то сбыться нужно...
ага, тока они считают ввп уже как год не так как все.(при стандартном подсчёте у них рецессия) и внешний долг превышает 120%
теперь правильно считает, но данные еще с прошлой недели
еще кое что доделать нужно
теперь правильно считает, но данные еще с прошлой недели
еще кое что доделать нужно
Pako,разрешишь этим по-пользоваться. Обещаю отписаться о результатах.
Pako,разрешишь этим по-пользоваться. Обещаю отписаться о результатах.
пользуйтесь, сейчас еще кое что допишу
прога у вас есть?