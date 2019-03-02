FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 40

[Удален]  
stranger:

Я даже баксов пять в ЕГО новый вложу если ЕГО отпустят)))))))

Думаю с такой суммой буду ЕГО основным инвестором...

и Колдун обещался кинуть, но поменьше раз в пять почему то...
 
_new-rena:
Не верит он в Учителя 
[Удален]  
ну что, ловим шпилько по фунту в район 5180-52 и в район 57??? или с текущих???
 
Не ))) Не ловим )))
[Удален]  
artikul:
5075-5110 ??? =)
[Удален]  
смешное наблюдение=) 50% коррекция=) рост год =) упали за пол года=)
 
Myth63:
Я покупаю, ниже будет значит еще.
 
Myth63:
Торговля фунтом - это ремесло, а торговля еврой - это искусство )))
[Удален]  
stranger:
я с 5330 покупаю
[Удален]  
Myth63:
ага
