а по подробнее? =) как это ?? =) не пользовался
всегда честно зарабатывал =)
Причем от свопа иногда можно получить гораздо больше, чем от неудачной торговли.
там такого нет, там вроде как то по другому. от стреда там и всё=)
У каждого брокера, тоже разные условия, для бесвоповых счетов они берут от спреда.
17 - 17,50 коррекция )))) (по моим бредовым прогнозам на Н4 дно снизилось до 1.04 - потом опять коррекция)
У меня система проще ))) Если прога расчитала уровень, то цена там будет )))
Для безсвоповых счетов есть комиссия, заплатил раз при открытии сделки и всё.
Не знаю, комиссии нет, иначе она наверно отображалась бы в терминале.
Такой счет, если не предусмотрен в дц, можно открыть по договоренности с ними. Безсвоповый с комиссией и фиксированым спредом это мечта тракториста)