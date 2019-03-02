FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 412

Myth63:

а по подробнее? =) как это ?? =) не пользовался

всегда честно зарабатывал =) 

Причем от свопа иногда можно получить гораздо больше, чем от неудачной торговли.
там такого нет, там вроде как то по другому. от стреда там и всё=)
 
У каждого брокера, тоже разные условия, для бесвоповых счетов они берут от спреда.
 
Для безсвоповых счетов есть комиссия, заплатил раз при открытии сделки и всё.
 
Ishim:
17 - 17,50 коррекция )))) (по моим бредовым прогнозам на Н4 дно снизилось до 1.04 - потом опять коррекция)
У меня система проще ))) Если прога расчитала уровень, то цена там будет )))
 
Не перечь Учителю!!!!! 
 
Не знаю, комиссии нет, иначе она наверно отображалась бы в терминале.
 
Будет, а время указывает, когда ценна там будет?
 
Такой счет, если не предусмотрен в дц, можно открыть по договоренности с ними. Безсвоповый с комиссией и фиксированым спредом это мечта тракториста)
 
Какая тогда мечта, белого мага?
