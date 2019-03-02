FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 415

iIDLERr:
Илья, держишь рыжего?

смылся из корзинки...


 
stranger:
Сами осознали что чего то не таво)))
прикол, а сколько чел не просекли момент, ооооо....
 
Lesorub:
прикол, а сколько чел не просекли момент, ооооо....
А что тут просекать, за ночь с 0.3 лота 79.86$ свопов.
 
stranger:
А что тут просекать, за ночь с 0.3 лота 79.86$ свопов.
о, сладкие свопы. у меня рэнд давно в проджах...
 
artikul:
Стопы - это всего лишь инструмент ограничения убытков ))) Как всякий инструмент - вещь нейтральная ))) Не плохой и не хороший, а просто нужный к месту и ситуации ))) Если инструмент кому-то не нужен - зачем им пользоваться? )))
Стопы, вещь сугубо индивидуальная, если они есть значит они кому то нужны.
 
stranger:
А что тут просекать, за ночь с 0.3 лота 79.86$ свопов.

есть вариант что по баксойене можем уйти на 123, а от туда уже двинуть на 110

бай лимит на 117,40, там надо глядеть пройдет ли ее

 
Lesorub:

смылся из корзинки...


как всегда... целей понарисуют - на всю жисть хватит, и в кусты на первом откате.
 
iIDLERr:
как всегда... целей понарисуют - на всю жисть хватит, и в кусты на первом откате.

та не, там другая ситуация...

ТР 1111 минимум по нем

разве не так?


 
Lesorub:

та не, там другая ситуация...

ТР 1111 минимум по нем

разве не так?


стоит тп 1230.
 
iIDLERr:
ну че там, контракт похерили, банк разорили, мона и рассказать мне стратежку...
