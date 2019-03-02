FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 415
Илья, держишь рыжего?
смылся из корзинки...
Сами осознали что чего то не таво)))
прикол, а сколько чел не просекли момент, ооооо....
А что тут просекать, за ночь с 0.3 лота 79.86$ свопов.
Стопы - это всего лишь инструмент ограничения убытков ))) Как всякий инструмент - вещь нейтральная ))) Не плохой и не хороший, а просто нужный к месту и ситуации ))) Если инструмент кому-то не нужен - зачем им пользоваться? )))
есть вариант что по баксойене можем уйти на 123, а от туда уже двинуть на 110
бай лимит на 117,40, там надо глядеть пройдет ли ее
смылся из корзинки...
как всегда... целей понарисуют - на всю жисть хватит, и в кусты на первом откате.
та не, там другая ситуация...
ТР 1111 минимум по нем
разве не так?
