FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 414
Учитель,
Спасибо!
вот мне стопы не нужны, а кто их не ставит - тот их будет ставить и будет их ловить )))))))))) (и потом станет демоскриножопером)
Стопы - это всего лишь инструмент ограничения убытков ))) Как всякий инструмент - вещь нейтральная ))) Не плохой и не хороший, а просто нужный к месту и ситуации ))) Если инструмент кому-то не нужен - зачем им пользоваться? )))
если функцию трендослежения назвать гениальной ТС - то стопы нужны. Кому стопы не нужны - написал в предыдущем посте про них.
Можно вообще никого не извещать ни о какой разработанной ТС, а просто торговать у себя дома, не используя стопы ))) А скрины на форуме - это никому не нужные картинки, несущие чисто комуникативную функцию в процессе веселого общения )))
Разобрался наконец со своими свопами, вернули и сказали что это действительно была техошибка.
всем привет. все утро наслаждюсь музыкой.
http://www.youtube.com/watch?v=-v6Jw9rsWCE
какие средства принуждения применили? ргд-5?