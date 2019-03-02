FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 205

Myth63:

ёхоооооооооооооооооо =) вот это франк мочит =)

так а евра...
 

Ептить меть

 

 
евро/чиф все равно всех замочил
 
,7720 щас котир =)
 
_new-rena:
да неее, я тут заходил посмотреть концовку. вчера сказал что максимум 1,525, а поза вчера - 1,5. цели такие живы и никуда не исчезают.
Что вы ко мне пристали со своим фунтом? )))
 
Все кажется ))) Фиксинг 16930 как доктор прописал, можете доедать попкорн, больше ничего не будет )))
долго жить будет))))

може с золотом чо?

 
artikul:
Все кажется ))) Фиксинг 16930 как доктор прописал, можете доедать попкорн, больше ничего не будет )))
Много потрендунов полегло))) На чифе могилка на могилке)))
7420
