меньше суетится надо=) бабло само придёт =)
я щас глянул =) на основном счёте последняя сделка была в ноябре=)))
Спасибо )))
Первые отскоки от нового канала - купил 1289 - жду развитие, всем привет! (кроме троллей конечно)
Просматривал перед сном счет. Много думал. )))
от безделья начинаешь новую систему обкатывать всё под неё готовить=) в идеале в среднем выходит 3-6 месяцев чтобы она заработала как надо =)
Рисуй на 0740 )))