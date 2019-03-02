FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 410

Новый комментарий
 
Myth63:
меньше суетится надо=) бабло само придёт =)
Спасибо )))
[Удален]  
я щас глянул =) на основном счёте последняя сделка была в ноябре=)))
[Удален]  
от безделья начинаешь новую систему обкатывать всё под неё готовить=) в идеале в среднем выходит 3-6 месяцев чтобы она заработала как надо =)
 
Myth63:
я щас глянул =) на основном счёте последняя сделка была в ноябре=)))
Просматривал перед сном счет. Много думал. )))
 
artikul:
Спасибо )))

 Первые отскоки от нового канала - купил 1289 - жду развитие, всем привет! (кроме троллей конечно)

 
artikul:
Просматривал перед сном счет. Много думал. )))
приснился счёт - думал много ))))
 
Myth63:
от безделья начинаешь новую систему обкатывать всё под неё готовить=) в идеале в среднем выходит 3-6 месяцев чтобы она заработала как надо =)
Затяжное безделье это плохо, вы не пробывали устроится на работу?:-D
 
Ishim:

 Первые отскоки от нового канала - купил 1289 - жду развитие, всем привет! (кроме троллей конечно)

Рисуй на 0740 )))
 
Ishim:

 Первые отскоки от нового канала - купил 1289 - жду развитие, всем привет! (кроме троллей конечно)

Шаман, сколько тебе свопов за эту ночь начислили?
 
artikul:
Рисуй на 0740 )))
17 - 17,50 коррекция )))) (по моим бредовым прогнозам на Н4 дно снизилось до 1.04 - потом опять коррекция)
1...403404405406407408409410411412413414415416417...2119
Новый комментарий