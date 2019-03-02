FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 413

artikul:
У меня система проще ))) Если прога расчитала уровень, то цена там будет )))
в принципе понял твою систему - не панацея конечно - чаще будет чем не будет. (о стопах думай!)
 
Alexey:
Будет, а время указывает, когда ценна там будет?
Для квази-трейдинга это несущественный фактор )))
 
Ishim:
Я о них думаю 60 раз в минуту )))
 
stranger:
Не перечь Учителю!!!!! 
Гомодрил, опять какнул в ветке! - в выходной придёт чистильщик и тебя зачистит. 
 
artikul:
Для квази-трейдинга это несущественный фактор )))
Несущественно, а если она там будет только через 10 лет? будите ждать
 
Ishim:
Учитель, не надо так, я боюсь ... 
 
artikul:
вот мне стопы не нужны, а кто их не ставит - тот их будет ставить и будет их ловить )))))))))) (и потом станет демоскриножопером)
 
Alexey:
Через 10 лет уже ничего не будет )))
 
Ishim:
вот мне стопы не нужны, а кто их не ставит - тот их будет ставить и будет их ловить )))))))))) (и потом станет демоскриножопером)

Учитель, а мож это от того, что Вы ацки тупы и не можете посчитать убыток от торговли со стопами и без за период времени?....

Спасибо! 

 
stranger:
  Йети уХну йенку )))) (и молчок) - больше тебе отвечать не буду тролль.
