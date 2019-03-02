FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 413
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
У меня система проще ))) Если прога расчитала уровень, то цена там будет )))
Будет, а время указывает, когда ценна там будет?
в принципе понял твою систему - не панацея конечно - чаще будет чем не будет. (о стопах думай!)
Не перечь Учителю!!!!!
Для квази-трейдинга это несущественный фактор )))
Гомодрил, опять какнул в ветке! - в выходной придёт чистильщик и тебя зачистит.
Я о них думаю 60 раз в минуту )))
Несущественно, а если она там будет только через 10 лет? будите ждать
вот мне стопы не нужны, а кто их не ставит - тот их будет ставить и будет их ловить )))))))))) (и потом станет демоскриножопером)
Учитель, а мож это от того, что Вы ацки тупы и не можете посчитать убыток от торговли со стопами и без за период времени?....
Спасибо!
Учитель, не надо та, я боюсь ...