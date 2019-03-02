FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1272

iIDLERr:
я  ж математик - не программист. как свинья в апельсинах) мне сын проги ставит.

d(EURUSD)/dt-d(GBPUSD)/dt = d(EURGBP)/dt

d/dt(EURUSD-GBPUSD)=d/dt(EURGBP)

EURUSD-GBPUSD=EURGBP 

математики, мать вашу!!!!! 

 
Nestradamus:

О епт!!!
mmmoguschiy:
О епт!!!

)))

Лично я как раз шёл не с верху в низ, а наоборот, т.к. нужная часть как раз с верху)

 
Nestradamus:

диски )))))))))
 

Чистый четверг!

Ни одного чипса до тейка...


 

Nestradamus

так я и ответил, пофик арбитраж, чо не так? 

 
интересно евро еще вернется на 1.1
 
neyron:
интересно евро еще вернется на 1.1
Говорили же - 1.3 ))
 
iIDLERr:

Nestradamus

так я и ответил, пофик арбитраж, чо не так? 

Дык, мне формула Реновская шибко понравилась, а ты не оценил...
Nestradamus:
Дык, мне формула Реновская шибко понравилась, а ты не оценил...
Индикатор готовый - график EURGBP, вот о чем я....
