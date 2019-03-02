FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1272
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
я ж математик - не программист. как свинья в апельсинах) мне сын проги ставит.
d(EURUSD)/dt-d(GBPUSD)/dt = d(EURGBP)/dt
d/dt(EURUSD-GBPUSD)=d/dt(EURGBP)
EURUSD-GBPUSD=EURGBP
математики, мать вашу!!!!!
d(EURUSD)/dt-d(GBPUSD)/dt = d(EURGBP)/dt
d/dt(EURUSD-GBPUSD)=d/dt(EURGBP)
EURUSD-GBPUSD=EURGBP
математики, мать вашу!!!!!
О епт!!!
)))
Лично я как раз шёл не с верху в низ, а наоборот, т.к. нужная часть как раз с верху)
d(EURUSD)/dt-d(GBPUSD)/dt = d(EURGBP)/dt
d/dt(EURUSD-GBPUSD)=d/dt(EURGBP)
EURUSD-GBPUSD=EURGBP
математики, мать вашу!!!!!
Чистый четверг!
Ни одного чипса до тейка...
Nestradamus
так я и ответил, пофик арбитраж, чо не так?
интересно евро еще вернется на 1.1
Nestradamus
так я и ответил, пофик арбитраж, чо не так?
Дык, мне формула Реновская шибко понравилась, а ты не оценил...