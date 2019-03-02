FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 198

artikul:
Машку не чтят совсем )))
Чтить надо только ЕГО 
 
pako:
А машка где?)))
 
pako:
у нее сегодня менс

Покупку зафиксил, мож и зря, но с продажами пока не спешу

 

 

stranger:
миф молодца, это вам не куй по заборам писать 


 
pako:
Местами))))
stranger:

Покупку зафиксил, мож и зря, но с продажами пока не спешу

 

 

я в этих черточках все равно ни разу не понимаю, много это для моего не дефрагментирующегося мосха((

посмотрел куда цену загнали, посчитал 5+5 , нарисовал уровень , от него и продаю или покупаю:-) 

stranger:
Местами))))
с элементами мартина, и без стопов наверно, че-то сцыково мне без стопов((
 
pako:
с элементами мартина, и без стопов наверно, че-то сцыково мне без стопов((
Никаких мартинов, а стоп, если руками закроешь, то это не катит?)
вот вам подарок на старый НГ =) уровни до марта!!!! 

