FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 198
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Машку не чтят совсем )))
у нее сегодня менс
Покупку зафиксил, мож и зря, но с продажами пока не спешу
миф молодца, это вам не куй по заборам писать
Покупку зафиксил, мож и зря, но с продажами пока не спешу
я в этих черточках все равно ни разу не понимаю, много это для моего не дефрагментирующегося мосха((
посмотрел куда цену загнали, посчитал 5+5 , нарисовал уровень , от него и продаю или покупаю:-)
Местами))))
с элементами мартина, и без стопов наверно, че-то сцыково мне без стопов((
вот вам подарок на старый НГ =) уровни до марта!!!!