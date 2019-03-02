FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 386

Bicus:

Мудреная фраза. Можно я её запомню и буду козырять потом при случае?

))) 

Можно, только не представляю, где вы ей можете козырнуть
 

чет будет:


 
Фунт продолжает коррекцию, селлы закрыл в небольшой + и бай на 1.5166.
 
stranger:
Ближайшее сопротивление на 1.5257. )
 
stranger:
https://www.mql5.com/ru/forum/38821/page375

верхний лимит 5257 опустил

готовьтесь к продажам...

tol64:
Не мешай отрокам готовиться к продажам, чую эту песню мы будем слушать долго)))

5252-5309-5424

 
Lesorub:

Lesorub:

ну ну...


Не рисуй, крой продажи и тарься)
 

 

 
tol64:
Кинем отроков?)))
