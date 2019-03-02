FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 386
Мудреная фраза. Можно я её запомню и буду козырять потом при случае?
)))
чет будет:
Фунт продолжает коррекцию, селлы закрыл в небольшой + и бай на 1.5166.
https://www.mql5.com/ru/forum/38821/page375
верхний лимит 5257 опустил
готовьтесь к продажам...
Ближайшее сопротивление на 1.5257. )
Не мешай отрокам готовиться к продажам, чую эту песню мы будем слушать долго)))
5252-5309-5424
ну ну...
