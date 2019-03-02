FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 391

Spekul:
идеально бы было на 4850 сходить и потом уже на 5450, вспомни может там какой нибудь должок есть на 4850?
4893 на Н4 ТР
 
Lesorub:
4893 на Н4 ТР

А на Н1?... 

Илья, это недобрый знак, ты заговорил как ОН, у НЕГО на Н1 была одна цена и шла вверх, а на М15 другая и шла вниз... 

 
stranger:

А на Н1?... 

Илья, это недобрый знак, ты заговорил как ОН, у НЕГО на Н1 была одна цена и шла вверх, а на М15 другая и шла вниз... 

все, молчу более по собаке седня до новостей...
stranger:

У меня вариант один, отсюда к 54.

Кстати, Бикус, ты прав, 5292 хорошее сопротивление. 100832 контракта колл.

две недели туда накидывали
 
Myth63:
две недели туда накидывали

Да если брать с начала контракта, то не так много туда и добавили - 11788, а вот на 5250 прирост составляет 51435.

Но больше всего контрактов на 1.5050, премия 188... 

stranger:
Да если брать с начала контракта, то не так много туда и добавили - 11788, а вот на 5250 прирост составляет 51435.
набирают на пробой 5305+-20
в прошлом месяце, был слом разорота. так что нам придётся вернутся в 5660 примерно... но пока так далеко не смотрю.
 
Myth63:
набирают на пробой 5305+-20

В общем, пока стоим вверх.

А как это: На Н1 вверх, а на Н4 вниз?  

ОН так всегда говорил, но я не понимать ...  

 
Lesorub:
4893 на Н4
Согласен и на такой
stranger:

В общем, пока стоим вверх.

А как это: На Н1 вверх, а на Н4 вниз?  

ОН так всегда говорил, но я не понимать ...  

это смотря по какому ТФу он ордер открывал =) 

Н1 открывал в лонг, переключился на Н4 вниз встал =) терь просто щелкает ТФы и радуется=) 

