FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 391
идеально бы было на 4850 сходить и потом уже на 5450, вспомни может там какой нибудь должок есть на 4850?
4893 на Н4 ТР
А на Н1?...
Илья, это недобрый знак, ты заговорил как ОН, у НЕГО на Н1 была одна цена и шла вверх, а на М15 другая и шла вниз...
У меня вариант один, отсюда к 54.
Кстати, Бикус, ты прав, 5292 хорошее сопротивление. 100832 контракта колл.
две недели туда накидывали
Да если брать с начала контракта, то не так много туда и добавили - 11788, а вот на 5250 прирост составляет 51435.
Но больше всего контрактов на 1.5050, премия 188...
набирают на пробой 5305+-20
В общем, пока стоим вверх.
А как это: На Н1 вверх, а на Н4 вниз?
ОН так всегда говорил, но я не понимать ...
4893 на Н4
это смотря по какому ТФу он ордер открывал =)
Н1 открывал в лонг, переключился на Н4 вниз встал =) терь просто щелкает ТФы и радуется=)