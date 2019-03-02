FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 382

stranger:
Сенсея рывок добил(((
А как же торговать в феврале, что скажет ОН ?
 
Поторопился я что то с продажами, на 2.3% от депо просел. 
 
wild_hedgehog:

ща подсоберет медведей и пойдет дальше

вообще перестал понимать рынок...сначала на новости рынок перестаёт реагировать, теперь на положительные новости - падаем.

просто давно уже назревала коррекция, слишком сильно бакс перекуплен и новости тут уже вторичны
 
Kino:
А как же торговать в феврале, что скажет ОН ?

Не знаю как ОН, а я продажи по фунту держу))) Он к нам не прийдет, забурел)))

А тут еще опять инет взялись настраивать, то есть, то нема. 

 
stranger:
я не пойму зачем ты вообще засолил, я бай даже не стал прикрывать.
stranger:
5470 вариант 
 
stranger:
закрыл уже? я держу еще но с лосем уже смирился
 
Myth63:
5470 вариант 
У меня продажи, другие варианты не рассматриваю)))
вот что сейчас по недельному каналу=) https://www.mql5.com/ru/signals/77819

 
wild_hedgehog:
закрыл уже? я держу еще но с лосем уже смирился

Зачем закрыл, я с этим никогда не спешу, всегда есть возможность закрыть если не в +, то с минимальным убытком, главное депо не перегружать.

Ушел, инет пропадает постоянно. 

