FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 382
Сенсея рывок добил(((
ща подсоберет медведей и пойдет дальше
вообще перестал понимать рынок...сначала на новости рынок перестаёт реагировать, теперь на положительные новости - падаем.
А как же торговать в феврале, что скажет ОН ?
Не знаю как ОН, а я продажи по фунту держу))) Он к нам не прийдет, забурел)))
А тут еще опять инет взялись настраивать, то есть, то нема.
Поторопился я что то с продажами, на 2.3% от депо просел.
5470 вариант
вот что сейчас по недельному каналу=) https://www.mql5.com/ru/signals/77819
закрыл уже? я держу еще но с лосем уже смирился
Зачем закрыл, я с этим никогда не спешу, всегда есть возможность закрыть если не в +, то с минимальным убытком, главное депо не перегружать.
Ушел, инет пропадает постоянно.