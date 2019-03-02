FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 375

stranger:
Может купишь все таки?)

Хорошо сделаю так...

 

 
Speculator_:

Хорошо сделаю так...

 

Решил что лось лучше?)))
 

или так:


жуткий набор в сел кадика начинаю просадка до 20% ориентир.
stranger:
Решил что лось лучше?)))
мы их запутали=) ураааа =)
 
Myth63:
мы их запутали=) ураааа =)
Да чего их путать, говоришь не лезьте в продажи раньше 5160, а они на амбразуру)))
 

всем привет.

Посмотрите по кенгуру сел, а то поставил а теперь сомнения грызут.

Спасибо.

wild_hedgehog:

всем привет.

Посмотрите по кенгуру сел, а то поставил а теперь сомнения грызут.

Спасибо.

до среды ни ни =) в БУ переведи и не парься=) я вот лично хочу куда нить в 8050 примерно для начала=)
 
Myth63:
до среды ни ни =) в БУ переведи и не парься=) я вот лично хочу куда нить в 8050 примерно для начала=)
бу сильно в притык, 791 надеюсь хотя бы
wild_hedgehog:
бу сильно в притык

если боишся, закрой позу и не парся=) зачем заходить в рынок не расставив риски ?

Форум это для общения и тролинга всех и вся в часности и меня и старого и учителя=) мы тут можем писать в принцепе что угодно=) просто надо пытатся понимать что к чему=) мы не понимаем =) 

