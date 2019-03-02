FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 375
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Может купишь все таки?)
Хорошо сделаю так...
Хорошо сделаю так...
или так:
Решил что лось лучше?)))
мы их запутали=) ураааа =)
всем привет.
Посмотрите по кенгуру сел, а то поставил а теперь сомнения грызут.
Спасибо.
всем привет.
Посмотрите по кенгуру сел, а то поставил а теперь сомнения грызут.
Спасибо.
до среды ни ни =) в БУ переведи и не парься=) я вот лично хочу куда нить в 8050 примерно для начала=)
бу сильно в притык
если боишся, закрой позу и не парся=) зачем заходить в рынок не расставив риски ?
Форум это для общения и тролинга всех и вся в часности и меня и старого и учителя=) мы тут можем писать в принцепе что угодно=) просто надо пытатся понимать что к чему=) мы не понимаем =)