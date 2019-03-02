FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 387
Кинем отроков?)))
Не рисуй, крой продажи и тарься)
хоть рисуй, хоть не рисуй...все равно получишь... скрин
до новостей
Я сегодня занят. Надо меч подточить. ))
Фунт!!!)
и куплен и продан и в плюсе...
седня словим по хайлоу для полного счастья ...
Да не бывает так - и куплен и продан, это только говорит о том, что ты просто не знаешь что делать. Туды и сюды это только в сказках Учителя бывает)
фунт на неделях рисует бай палки
имеется проверочка:
т.е. пара куплена кем - то...
задача КУКЛа кинуть байщика (Стренжа), вопрос как?
загнать цену вниз искусственно до 4826, обеспечив бабосы и гоу к цели 5384...
потому цель селла на Н4 4893...
А никак, отцмокает он)))
Ты меньше философствуй, крой продажи по фунту и в бай)
коридор 1,5 - 1,52
сказка