FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 387

Новый комментарий
 
stranger:
Кинем отроков?)))
Я сегодня занят. Надо меч подточить. ))
 
stranger:
Не рисуй, крой продажи и тарься)

хоть рисуй, хоть не рисуй...все равно получишь... скрин

до новостей


 
tol64:
Я сегодня занят. Надо меч подточить. ))
Так ты на них подточи)))
 
Lesorub:

хоть рисуй, хоть не рисуй...

до новостей


Фунт!!!)
 
stranger:
Фунт!!!)

и куплен и продан и в плюсе...

седня словим по хайлоу для полного счастья ...

 
Lesorub:

и куплен и продан и в плюсе...

седня словим по хайлоу для полного счастья ...

Да не бывает так - и куплен и продан, это только говорит о том, что ты просто не знаешь что делать. Туды и сюды это только в сказках Учителя бывает)
 
stranger:
Да не бывает так - и куплен и продан, это только говорит о том, что ты просто не знаешь что делать. Туды и сюды это только в сказках Учителя бывает)

фунт на неделях рисует бай палки

имеется проверочка:

т.е. пара куплена кем - то...

задача КУКЛа кинуть байщика (Стренжа), вопрос как?

загнать цену вниз искусственно до 4826, обеспечив бабосы и гоу к цели 5384...   

потому цель селла на Н4 4893...

 
Lesorub:

фунт на неделях рисует бай палки

имеется проверочка:

т.е. пара куплена кем - то...

задача КУКЛа кинуть байщика (Стренжа), вопрос как?

загнать цену вниз искусственно до 4826, обеспечив бабосы и гоу к цели 5384...   


А никак, отцмокает он)))

Ты меньше философствуй, крой продажи по фунту и в бай) 

 
stranger:
А никак, отцмокает он)))
и я про то, байщиков...
 
stranger:
А никак, отцмокает он)))

коридор 1,5 - 1,52 

сказка

 

1...380381382383384385386387388389390391392393394...2119
Новый комментарий