FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 381
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
так и не поняли вы, походу, действий КУКЛа ща на фунте...
так он же в ренже, с уклоном вниз.
по стохастику, на часе, со стандартными пар-ми продавать выше ... сколько там, 70-80-90. ;))
о, стохастик прикрутил ))
ну значит лоси, че тут думать
по евре уже выкинуло, ждем лося от фунта
Чпоканье отроков называется)))
так понятно почему поперло так, Учитель же продал внизу, а это верный знак
статистику ведете?;)
а ведь может и обманывать. думает, "когда меня раскусят хз".
паммы кажуть о другом, увы.
статистику ведете?;)
а ведь может и обманывать. думает, "когда меня раскусят хз".
паммы кажуть о другом, увы.
кто обманывать? тут каждый со своим виденьем, которые иногда сходятся
я, например, обманывать, раньше.
нашел и такую картинку (стариной тряхнуть )).
я, например, обманывать, раньше.
нашел и такую картинку (стариной тряхнуть )).
https://www.youtube.com/watch?v=sLveGebW1Ng
и еврик уже выдох ся
и еврик уже выдох ся
ща подсоберет медведей и пойдет дальше
вообще перестал понимать рынок...сначала на новости рынок перестаёт реагировать, теперь на положительные новости - падаем.
ща подсоберет медведей и пойдет дальше
дальше==вниз? хорошо : ни о чем; // хорошая песенка ;))