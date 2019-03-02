FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 381

Lesorub:
так и не поняли вы, походу, действий КУКЛа ща на фунте...

так он же в ренже, с уклоном вниз.

по стохастику, на часе, со стандартными пар-ми продавать выше ... сколько там, 70-80-90. ;))

 

о, стохастик прикрутил ))

 

 

ну значит лоси, че тут думать

по евре уже выкинуло, ждем лося от фунта

 
stranger:
Чпоканье отроков называется)))
так понятно почему поперло так, Учитель же продал внизу, а это верный знак
 
Spekul:
так понятно почему поперло так, Учитель же продал внизу, а это верный знак

статистику ведете?;)

а ведь может и обманывать. думает, "когда меня раскусят хз". 

паммы кажуть о другом, увы. 

 
кто обманывать? тут каждый со своим виденьем, которые иногда сходятся
 
wild_hedgehog:
кто обманывать? тут каждый со своим виденьем, которые иногда сходятся

я, например, обманывать, раньше.

нашел и такую картинку (стариной тряхнуть )). 

 

 
wild_hedgehog:
https://www.youtube.com/watch?v=sLveGebW1Ng

и еврик уже выдох ся

 

 

 
costy_:

и еврик уже выдох ся

 

 

ща подсоберет медведей и пойдет дальше

вообще перестал понимать рынок...сначала на новости рынок перестаёт реагировать, теперь на положительные новости - падаем.

 
wild_hedgehog:
ща подсоберет медведей и пойдет дальше

дальше==вниз? хорошо : ни о чем; // хорошая песенка  ;))

 

