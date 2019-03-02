FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 379
Я тоже стока хочу, есть?)
На сегодня фунт задачу выполнил, продано.
А почему здесь? Чего не на 1.5250-60?
Потому что так пятка левой задней ноги решила)))
кому тенденции, забирай ;))
без франка, еще месяца два ((
Всё, закрыл этот месяц, хватит ...
Всё, закрыл этот месяц, хватит ...
набегут еще, место насидеть надо , тропинку протоптать
я и не переживаю =) это не основной сигнал счёт.
но идея мне сама по себе очень понравилась, вот сейчас под неё индюк делаю=) а потом ещё один надо будет придумать. а после уже искать более тесный контакт того или иного индюка.
вобщем её начинаем раскачивать и применять.
