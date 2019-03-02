FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 379

Новый комментарий
[Удален]  
stranger:
Я тоже стока хочу, есть?)
можно не только есть но и пить до вечера среды =)
 
На сегодня фунт задачу выполнил, продано.
 
stranger:
На сегодня фунт задачу выполнил, продано.
А почему здесь? Чего не на 1.5250-60?
 
Bicus:
А почему здесь? Чего не на 1.5250-60?
Потому что так пятка левой задней ноги решила)))
 
stranger:
Потому что так пятка левой задней ноги решила)))
на1.519 стоит отложка на сел...кажись не дойдет туда...пятке там не чешется?)
 

кому тенденции, забирай ;))

 

без франка, еще месяца два (( 

[Удален]  

Всё, закрыл этот месяц, хватит ...


 
Kino:

Всё, закрыл этот месяц, хватит ...


Сенсея рывок добил(((
[Удален]  
pako:

набегут еще, место насидеть надо , тропинку протоптать

я и не переживаю =) это не основной сигнал счёт.

но идея мне сама по себе очень понравилась, вот сейчас под неё индюк делаю=) а потом ещё один надо будет придумать. а после уже искать более тесный контакт того или иного индюка.

вобщем её начинаем раскачивать и применять.

 
Myth63:

я и не переживаю =) это не основной сигнал счёт.

но идея мне сама по себе очень понравилась, вот сейчас под неё индюк делаю=) а потом ещё один надо будет придумать. а после уже искать более тесный контакт того или иного индюка.

вобщем её начинаем раскачивать и применять.

Отроки что то попрятались, покупали бы уже, чтоли)))
1...372373374375376377378379380381382383384385386...2119
Новый комментарий