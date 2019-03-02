FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 190
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Стренж ты киви хотел купить по 77, решился?
Купил на 1.5153 без стопа. Ковыряюсь в носу)
а у него не правильно. скрин у тебя мой есть. поглядывай до экспирации для интереса... на целый месяц там радости хватит.
Да, купил.
ладно посмотрим что из этого выйдет, у меня поза на ауди по 8080 по лимиту взял как и планировал))
А мне пофиг скупаю еврочку
А мне пофиг скупаю еврочку
Не поверите, но мне тоже пофиг что кто-то скупает евро.
))))
Не поверите, но мне тоже пофиг что кто-то скупает евро.
))))
Напьянствовался вчера?)
Напьянствовался вчера?)
А то!
Главный тост был за моего самого лучшего друга! За Тренд! )))
А то!
Главный тост был за моего самого лучшего друга! За Тренд! )))