FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 390
надо смотреть как пойдет, если што прикрою, а вынос тел думаю попозже будет
здесь у меня уровень отмечен, так что поглядим
Я пока ниже 5424 никаких сопротивлений не вижу, разве что амеры что то нарисуют.
Вот вся картина (текущие/недельные/текущие из TOS):
Сегодня возможен "расколбас":
Я пока ниже 5424 никаких сопротивлений не вижу, разве что амеры что то нарисуют.
продинамили на 36 п. вход, редиски...
есть идеальный сценарий=) 5030 или 5130 а потом 5450 =) или на оборот =)
У меня вариант один, отсюда к 54.
Кстати, Бикус, ты прав, 5292 хорошее сопротивление. 100832 контракта колл.