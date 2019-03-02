FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 390

Spekul:

надо смотреть как пойдет, если што прикрою, а вынос тел думаю попозже будет

здесь у меня уровень отмечен, так что поглядим

Я пока ниже 5424 никаких сопротивлений не вижу, разве что амеры что то нарисуют.
 
stranger:
Я пока ниже 5424 никаких сопротивлений не вижу, разве что амеры что то нарисуют.

Вот вся картина (текущие/недельные/текущие из TOS):

  

 

Сегодня возможен "расколбас":

 

 
tol64:

Сегодня возможен "расколбас":

 

Ты их озадачил))))
 
stranger:
Я пока ниже 5424 никаких сопротивлений не вижу, разве что амеры что то нарисуют.
А чем 1.5292 плох?
 

продинамили на 36 п. вход, редиски...

[Удален]  
есть идеальный сценарий=) 5030 или 5130 а потом 5450 =) или на оборот =)
 
Myth63:
есть идеальный сценарий=) 5030 или 5130 а потом 5450 =) или на оборот =)
Меня бы устроил любой. ))
 
Myth63:
есть идеальный сценарий=) 5030 или 5130 а потом 5450 =) или на оборот =)
идеально бы было на 4850 сходить и потом уже на 5450, вспомни может там какой нибудь должок есть на 4850?
 
Myth63:
есть идеальный сценарий=) 5030 или 5130 а потом 5450 =) или на оборот =)

У меня вариант один, отсюда к 54.

Кстати, Бикус, ты прав, 5292 хорошее сопротивление. 100832 контракта колл.

