[Удален]  
Spekul:
баек много на ней?))
я не торгую еврой=)
 
stranger:
Брата с продажами евры кинули)))
похоже на то, если только вовремя не соскочил
 
Myth63:
я не торгую еврой=)
а как же на скрине, что выкладывал, кукл всеравно уже успел посмотреть))
 

GBP USD ожидаю на 1.4970

 

 
Speculator_:

ща получите взыскание...
 

рыжая картинка:


 
Speculator_:

без стопов?
 
Speculator_:

Пока в покупки не полезете не упадет))) 

 
Spekul:
без стопов?
Зачем стоп я знаю что он в низ пойдёт 
 
Speculator_:
Может купишь все таки?)
