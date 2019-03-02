FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 34

pako:

полистал на H1, и что там можно понять?

Квадрат Малевича для одних шедевр, а для других

 

Чёрный квадрат — самая известная работа Казимира Малевича, созданная в 1915 году. Представляет собой полотно размером 79,5 на 79,5 сантиметров, на котором изображён чёрный квадрат на белом фоне. 

кстате, там не одна таблица, а три и не два типа сделок - put и call, а четыре.... вот и погнали теперь данные в базу писать. потом и поймём чо к чему. то что прогноз получится - очень даже вероятно.
 
_new-rena:
кстате, там не одна таблица, а три и не только два типа сделок - put и call, а четыре....

Да ну? 

 

про буквы б, а понял?) Если нет, то внимательно посмотри на оглавления колонок. 

stranger:

Да ну?  

в инете такого добра море. но это всё текущее состояние. а где же динамика - чтобы не ждать и не проверять домыслы?
pako:

в самом деле? 

смотри сверху переключатель "Strike Range" - 3 вида таблички, есть put-ы разные и call-ы тоже. 2-х типов они.
pako:
хде?
Strike Range
 
Myth63:
вруби н1 и полистай (есть мысля что разворот по фунту через полторы недели=)

Есть мысля что разворотов других валют против бакса мы не увидим очень долго, может 1-3 года. Вы еще не поняли что амеры держат всех за горло, а это значит что им нужен дорогой бакс, а всем остальным своя дешевая валюта.

Вот такой расклад, нас ждут откаты и флет.

и я примерно так же думаю. действовать начали короче. нефть и золото рулит и подталкивает на это. кабы не полетела идея с плавающими курсами в топку...
ага, тока они считают ввп уже как год не так как все.(при стандартном подсчёте у них рецессия)  и внешний долг превышает 120%

да, нашел такое. в прошлый раз другой сайт был, дак там "s" проскакивала. вот это я не пойму чо та
Myth63:

ага, тока они считают ввп уже как год не так как все.(при стандартном подсчёте у них рецессия)  и внешний долг превышает 120%

недавно вешал баланс советника на локах. бабки ведь и не нужны для того чтобы торговать.... а индекс бакса в небо смотрит, вернут долг, не сомневайся... скинут дорогого бакса каждому по одной штуке и делов то. по этому рано пока фунтику в небо смотреть.
