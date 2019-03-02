FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 34
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
полистал на H1, и что там можно понять?
Квадрат Малевича для одних шедевр, а для других
Чёрный квадрат — самая известная работа Казимира Малевича, созданная в 1915 году. Представляет собой полотно размером 79,5 на 79,5 сантиметров, на котором изображён чёрный квадрат на белом фоне.
кстате, там не одна таблица, а три и не только два типа сделок - put и call, а четыре....
Да ну?
про буквы б, а понял?) Если нет, то внимательно посмотри на оглавления колонок.
Да ну?
в самом деле?
хде?
вруби н1 и полистай (есть мысля что разворот по фунту через полторы недели=)
Есть мысля что разворотов других валют против бакса мы не увидим очень долго, может 1-3 года. Вы еще не поняли что амеры держат всех за горло, а это значит что им нужен дорогой бакс, а всем остальным своя дешевая валюта.
Вот такой расклад, нас ждут откаты и флет.
Есть мысля что разворотов других валют против бакса мы не увидим очень долго, может 1-3 года. Вы еще не поняли что амеры держат всех за горло, а это значит что им нужен дорогой бакс, а всем остальным своя дешевая валюта.
Вот такой расклад, нас ждут откаты и флет.
Есть мысля что разворотов других валют против бакса мы не увидим очень долго, может 1-3 года. Вы еще не поняли что амеры держат всех за горло, а это значит что им нужен дорогой бакс, а всем остальным своя дешевая валюта.
Вот такой расклад, нас ждут откаты и флет.
ага, тока они считают ввп уже как год не так как все.(при стандартном подсчёте у них рецессия) и внешний долг превышает 120%
Да ну?
про буквы б, а понял?) Если нет, то внимательно посмотри на оглавления колонок.
ага, тока они считают ввп уже как год не так как все.(при стандартном подсчёте у них рецессия) и внешний долг превышает 120%