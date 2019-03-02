FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 335

stranger:
Так какие проблемы, посторой всех, наги и все будет)))
Я помню ваш ответ по моему вопросу - по смайлам . На самом деле иногда так хочется смайл вставить,есть такие что передают чуть ли не состояние души :)
 
server:
Читайте на ночь орфографический словарь )))
 
server:
А что я непонятно ответил?

 

 
server:
сам смайлик должен быть сохранен на диске в формате gif
 
Артикул, иди сюда, у меня слов нема, в каком формате смайлы?)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
 

в каком написал...      


 
Lesorub:
Так ,начинает ситуация более прозрачней становится - ну ни когда я смайлами не пользовался ,ребят не пинайте сильно :)
 
stranger:
Отроки опять тупят? )))
 
server:
скопируйте отсюда любой смайлик в буфер обмена и сохраните как есть на диске

затем вставьте как картинку, чудо случится незамедлительно


Lesorub:

Я бы сказал проще - правой кнопкой мыши на смайлик с ветки, "сохранить изображение как", а дальше как Стренж рассказал.
