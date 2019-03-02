FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 334

Новый комментарий
 
stranger:

На следующую неделю самые перспективные на мой взгляд

USDCHF, GBPCHF - sell

EURAUD - buy 

Вот так, окончательный вариант) 


Пара продана !!!

Теперь по плану загон цены КУКЛой вверх и массовое кидалово байщиков

Не забудьте выскочить вовремя с того бая...






 
Lesorub:
А где ты видишь сообщение, которое цитируешь?
 
stranger:
А где ты видишь сообщение, которое цитируешь?

постом выше

не ваше?

тогда пардон

но кто его писал, малость ошибается...

 
Lesorub:

постом выше

не ваше?

тогда пардон

но кто его писал, малость ошибается...

Я его вчера спросонья нашкрябал, потом попил пивка, пришел, глянул, и что это за муйню я написал)))
 
stranger:
Я его вчера спросонья нашкрябал, потом попил пивка, пришел, глянул, и что это за муйню я написал)))
Ты прав ))) Лучше слить в унитаз )))
 
stranger:
Я его вчера спросонья нашкрябал, потом попил пивка, пришел, глянул, и что это за муйню я написал)))
 

че там с Еврой?

Ирану баксы не сдались теперь для рассчетов

А у греков тусняк...

 


 
Lesorub:
Не пойму почему через HTML смайлы не вставляются ,то есть код вставляется ,но при публикации не отображается 
 
server:
Не пойму почему через HTML смайлы не вставляются ,то есть код вставляется ,но при публикации не отображается 
Так какие проблемы, построй всех, нагни и все будет)))
1...327328329330331332333334335336337338339340341...2119
Новый комментарий