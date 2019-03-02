FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 334
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
На следующую неделю самые перспективные на мой взгляд
USDCHF, GBPCHF - sell
EURAUD - buy
Вот так, окончательный вариант)
Пара продана !!!
Теперь по плану загон цены КУКЛой вверх и массовое кидалово байщиков
Не забудьте выскочить вовремя с того бая...
А где ты видишь сообщение, которое цитируешь?
постом выше
не ваше?
тогда пардон
но кто его писал, малость ошибается...
постом выше
не ваше?
тогда пардон
но кто его писал, малость ошибается...
Я его вчера спросонья нашкрябал, потом попил пивка, пришел, глянул, и что это за муйню я написал)))
Я его вчера спросонья нашкрябал, потом попил пивка, пришел, глянул, и что это за муйню я написал)))
че там с Еврой?
Ирану баксы не сдались теперь для рассчетов
А у греков тусняк...
Не пойму почему через HTML смайлы не вставляются ,то есть код вставляется ,но при публикации не отображается