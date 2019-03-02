FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 333
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ой.... это новая картинка по фунту.... там такая же ошибка как и в кадике сделал ой ой =) терь нужно кумекать что да как
Так у тебя нет грааля?(((
У каждого есть грааль, только не каждый его раскрывает и может им воспользоваться...
"ищите – и найдете, стучите – и вам откроют"
Лично я в поиске, стучу, боюсь головой, но пока тщетно...
Может, Учитель, направит на истинный путь!
У каждого есть грааль, только не каждый его раскрывает и может им воспользоваться...
"ищите – и найдете, стучите – и вам откроют"
Лично я в поиске, стучу, боюсь головой, но пока тщетно...
Может, Учитель, направит на истинный путь!
Учитель послать может, не только на путь, а и дальше)
Скажем проще - Учитель МОЖЕТ! )))
Я вот одного не понял, если евра выпала из шаблона, то прогнозов от Сенсея больше не будет?(
Чтобы нарисовать новый шаблон на следующие 10 лет потребуется время даже ЕМУ )))
У тебя дети маленькие?
Дай карандаши и график евры, они ЕМУ за минут пять изобразят. И результат будет одинаковый, а может что и улучшится)))
На следующую неделю самые перспективные на мой взгляд
USDCHF, GBPCHF - sell
EURAUD - buy
Вот так, окончательный вариант)