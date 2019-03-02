FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 333

ой.... это новая картинка по фунту.... там такая же ошибка как и в  кадике сделал ой ой =) терь нужно кумекать что да как

 
stranger:
Так у тебя нет грааля?(((

У каждого есть грааль, только не каждый его раскрывает и может им воспользоваться...

"ищите – и найдете, стучите – и вам откроют

Лично я в поиске, стучу, боюсь головой, но пока тщетно...

Может, Учитель, направит на истинный путь!



 
chepikds:

Лично я в поиске, стучу, боюсь головой, но пока тщетно...

Может, Учитель, направит на истинный путь!



Учитель послать может, не только на путь, а и дальше)
 
stranger:
Учитель! да ну! только у него памм! как он может послать! мы же, потенциальные инвесторы)))
 
Скажем проще - Учитель МОЖЕТ! )))
 
artikul:
Я вот одного не понял, если евра выпала из шаблона, то прогнозов от Сенсея больше не будет?(
 
stranger:
Чтобы нарисовать новый шаблон на следующие 10 лет потребуется время даже ЕМУ )))
 
artikul:
У тебя дети маленькие?

Дай карандаши и график евры, они ЕМУ за минут пять изобразят. И результат будет одинаковый, а может что и улучшится))) 

 
В Греции в воскресенье выборы, открыться можем с приличными гепами по евре.
 
stranger:

На следующую неделю самые перспективные на мой взгляд

USDCHF, GBPCHF - sell

EURAUD - buy 

Вот так, окончательный вариант) 

Похоже на то
