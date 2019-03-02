FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 160

да видно что бакс откупают при снижении, поэтому и нет роста фунта
 
Spekul:
да видно что бакс откупают при снижении, поэтому и нет роста фунта

День добрый.

Через час  новостей куча по фунту выйдет, может тоже причина такого движения?

 
artikul:
Отрадно слышать ))) В таком случае раз Вы это осознали, то примите на веру - эти индикаторы Вам в коррекции ничем не помогут )))
Да, собственно...вопрос был как правильно читать график пако )) ждете ли вы сегодня еврик на 16475 или это в течении недели? т.к в моем анализе я не вижу в течении дня что бы было такое падение. вот и все. а по индикаторам то я понимю что этот диапазон не увижу.. поэтому поизучаю. посмотрю. Вижу по ним только текущие пределы. но в целом с ними работать можно.
 
Evgen-ya1:
Да, собственно...вопрос был как правильно читать график пако )) ждете ли вы сегодня еврик на 16475 или это в течении недели? т.к в моем анализе я не вижу в течении дня что бы было такое падение. вот и все.
Не в моих правилах сомневаться в словах Учителя, который говорил, что евра проходит за день 1000 пунктов ))) Но все же не глубоко ли смотрите для одного дня, мадемуазель? )))
 
pako:

недельные опционы 

Вот это и есть Мифа недельный коридор.
 
artikul:
Не в моих правилах сомневаться в словах Учителя, который говорил, что евра проходит за день 1000 пунктов ))) Но все же не глубоко ли смотрите для одного дня, мадемуазель? )))
Да, сомневаться в ЕГО словах это грех... 
 
artikul:
Не в моих правилах сомневаться в словах Учителя, который говорил, что евра проходит за день 1000 пунктов ))) Но все же не глубоко ли смотрите для одного дня, мадемуазель? )))
в целом я поняла, спасибо.
 
wild_hedgehog:

День добрый.

Через час  новостей куча по фунту выйдет, может тоже причина такого движения?

да, возможно, поэтому и прикрыл все ордера по нему, так как не известно в какую сторону стрельнет
 
Evgen-ya1:
в целом я поняла, спасибо.
Вам спасибо )))
 
Spekul:
да, возможно, поэтому и прикрыл все ордера по нему, так как не известно в какую сторону стрельнет
Чойта не известно то? Очень даже известно.
