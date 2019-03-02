FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 160
да видно что бакс откупают при снижении, поэтому и нет роста фунта
День добрый.
Через час новостей куча по фунту выйдет, может тоже причина такого движения?
Отрадно слышать ))) В таком случае раз Вы это осознали, то примите на веру - эти индикаторы Вам в коррекции ничем не помогут )))
Да, собственно...вопрос был как правильно читать график пако )) ждете ли вы сегодня еврик на 16475 или это в течении недели? т.к в моем анализе я не вижу в течении дня что бы было такое падение. вот и все.
недельные опционы
Не в моих правилах сомневаться в словах Учителя, который говорил, что евра проходит за день 1000 пунктов ))) Но все же не глубоко ли смотрите для одного дня, мадемуазель? )))
в целом я поняла, спасибо.
да, возможно, поэтому и прикрыл все ордера по нему, так как не известно в какую сторону стрельнет