FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 158
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
чего шумим народ ?
недельные опционы
чего шумим народ ?
чет у вас там , совсем не долгосрок
0,99% в день, уже остров можно присматривать :-)))
по канадцу - бунт на корабле?
чет у вас там , совсем не долгосрок
0,99% в день, уже остров можно присматривать :-)))
по канадцу - бунт на корабле?
недельные опционы
интересно в истории посмотреть, наверное затруднительно, но все-же----
извентиляюсь, что без стрелочек ;)).
и фунтик, пусть валяется..
история такова.
недельные опционы
недельные опционы
у меня минимум 1780...(-30)...
почему не 1760 и ниже?
1880 смахивает на плиту ;))
почему не 1760 и ниже?
1880 смахивает на плиту ;))