FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 157
они там продолжают, я не могу остановится от ржаки ))))
Там сеодня нет никого)
Хорошо Тара пришел, поднял им веки, а то заглядывали в туалет, дно искали))))
Маленький презент присутствующим ))) Когнитивный дельта-осциллятор )))
Я так понимаю это грааль?)))
Ненавязчивая мысль у меня - вернулись на исходную, объемы не изменились, значит день потерян. Наблюдаю завтра повторно.
Всем пока!
Пока ))) 365 дней в году = 365 граалей в мозгу )))
что мне нравится ?.... чем дальше, тем лучше прога чем предыдущая.
все они уже давно могут зарабатывать без проблем. но это еще не то)))
Только ОН один достиг совершенства ))) Помни об этом, сынок ))) А теперь иди )))