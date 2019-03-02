FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 154

stranger:
оооо, я,я)))
новый ПАММ ЕМУ назвать надо "КАПИТАЛ`Ъ-2", тьфу " КАПИТАЛ`Ъ № 2015 ". О!
 
_new-rena:
Не, памм это пройденный этап, надо сигнал с названием Истощение))))

Народ пойдет) 

stranger:
))) Самое тооо !!!

и указать домашний адрес, по которому выдаются деньги

 
_new-rena:
Или как там у НЕГО еще название было, как то low .... не помню. Можно назвать по простому "Ниже плинтуса", шоб без выпендрежа))))
stranger:
у НЕГО было это.., а "волна". Как вариант - "Му-Му"))) сигнал такой тобишь...
 
stranger:

Профессор, я вам за труды ваши даже евру покажу)

 

Шарман ))) А как ты определяешь внезапный приход на рынок крупного покупателя или продавца? )))
 
artikul:
Оно мне надо?)))

Видишь как фунт на 5169 залипает? Пробьет - дальше вверх, нет - откатим) 

У евры 1838. 

Евро взял четко на 1778, а вот с фунтом ступил, вместо того, чтобы подождать и спокойно взять на 1.5050, куча времени там была, начал набирать его на падении как тормоз и получил цену покупки 1.5165. 

 
stranger:

 У меня на скрине уровень от которого пляска начинается тоже желтым цветом рисуется ))) 18395 там было )))
 
artikul:
stranger:

 

Нумерология показывает места скопления объемов ))) Год  назад выдвигал эту гипотезу )))
