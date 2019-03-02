FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 154
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
оооо, я,я)))
новый ПАММ ЕМУ назвать надо "КАПИТАЛ`Ъ-2", тьфу " КАПИТАЛ`Ъ № 2015 ". О!
Не, памм это пройденный этап, надо сигнал с названием Истощение))))
Народ пойдет)
Не, памм это пройденный этап, надо сигнал с названием Истощение))))
))) Самое тооо !!!
и указать домашний адрес, по которому выдаются деньги
))) Самое тооо !!!
Или как там у НЕГО еще название было, как то low .... не помню. Можно назвать по простому "Ниже плинтуса", шоб без выпендрежа))))
Профессор, я вам за труды ваши даже евру покажу)
Шарман ))) А как ты определяешь внезапный приход на рынок крупного покупателя или продавца? )))
Оно мне надо?)))
Видишь как фунт на 5169 залипает? Пробьет - дальше вверх, нет - откатим)
У евры 1838.
Евро взял четко на 1778, а вот с фунтом ступил, вместо того, чтобы подождать и спокойно взять на 1.5050, куча времени там была, начал набирать его на падении как тормоз и получил цену покупки 1.5165.
Оно мне надо?)))
Видишь как фунт на 5169 залипает? Пробьет - дальше вверх, нет - откатим)
У евры 1838.
Евро взял четко на 1778, а вот с фунтом ступил, вместо того, чтобы подождать и спокойно взять на 1.5050, куча времени там была, начал набирать его на падении как тормоз и получил цену покупки 1.5165.
У меня на скрине уровень от которого пляска начинается тоже желтым цветом рисуется ))) 18395 там было )))