stranger:
Ты серебро лови на продажу и поднимешь свой памм сразу, еще и в плюс выйдет, движуха будет хорошая.
иди полякам расскажи чо им делать
 
Ishim:
   Сусанин      (тролли идут лесом...)
Привет Шаман!!! Ты не перепутал? Тролли - согласно общепринятому мнению, строят мосты в горах, а потом терроризируют по ним идущих...
 
Ishim:
иди полякам расскажи чо им делать
Я тебе там даже нарисовал)
stranger:
Надо как то намекнуть, типа - Учитель вон та черточка мож у вас повыше или пониже немного. Старенький ОН, рисовал, руки тряслись, а еще грибы ... да курнул...

Дак говорил же машку чтить надо) От красной продал пока есть тренд, если повезло то и от желтой и дальше кататься)


 
Nestradamus:
Привет Шаман!!! Ты не перепутал? Тролли - согласно общепринятому мнению, строят мосты в горах, а потом терроризируют по ним идущих...
Не, они их сначала терроризируют, а потом строят...
 
Ishim:
вы троллите я то же понимаю. (но есть отличие я время не теряю - расту потихоньку)

Сутки назад )))

Сенсей ! Жги ! Еще... еше ))) угараю....

 
Kino:

Дак говорил же машку чтить надо) От красной продал пока есть тренд, если повезло то и от желтой и дальше кататься)


А внизу у тебя где машка?)))))))

 

 
Nestradamus:
Привет Шаман!!! Ты не перепутал? Тролли - согласно общепринятому мнению, строят мосты в горах, а потом терроризируют по ним идущих...

эти ничо не строят - тут пасутся, привет!

 

евра вышла из шаблона - и нигде не коректилась, конец тренда 1.06 - опять же если чо... 

 
Vizard_:

Сутки назад )))

Сенсей ! Жги ! Еще... еше ))) угараю....

завтра приходи
 

Я ждал эту пятую волну

 

