FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 300
Ты серебро лови на продажу и поднимешь свой памм сразу, еще и в плюс выйдет, движуха будет хорошая.
Сусанин (тролли идут лесом...)
иди полякам расскажи чо им делать
Надо как то намекнуть, типа - Учитель вон та черточка мож у вас повыше или пониже немного. Старенький ОН, рисовал, руки тряслись, а еще грибы ... да курнул...
Дак говорил же машку чтить надо) От красной продал пока есть тренд, если повезло то и от желтой и дальше кататься)
Привет Шаман!!! Ты не перепутал? Тролли - согласно общепринятому мнению, строят мосты в горах, а потом терроризируют по ним идущих...
вы троллите я то же понимаю. (но есть отличие я время не теряю - расту потихоньку)
Сутки назад )))
Сенсей ! Жги ! Еще... еше ))) угараю....
Дак говорил же машку чтить надо) От красной продал пока есть тренд, если повезло то и от желтой и дальше кататься)
А внизу у тебя где машка?)))))))
Привет Шаман!!! Ты не перепутал? Тролли - согласно общепринятому мнению, строят мосты в горах, а потом терроризируют по ним идущих...
эти ничо не строят - тут пасутся, привет!
евра вышла из шаблона - и нигде не коректилась, конец тренда 1.06 - опять же если чо...
Сутки назад )))
Сенсей ! Жги ! Еще... еше ))) угараю....
Я ждал эту пятую волну