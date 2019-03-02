FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 301

Ishim:

эти ничо не строят - тут пасутся, привет!

 

евра вышла из шаблона - и нигде не коректилась, конец тренда 1.06 - опять же если чо... 

И шо теперь? 

А если конец тренда на 0.9?... 

в 2000-ом была проблема с комапами. а щас то чо за кризис? По рисунку - топить, так топить до 0,8-ми...
 
Ishim:
завтра приходи
Слушаюсь и повинуюсь )))
 
Еврейский союз колсмягчение запустил, 60 млрд. евро в месяц клепать будут, конец тренда где то там........
 
Канадец засунет евру обратно в шаблон, я думаю )))
 
_new-rena:
в 2000-ом была проблема с комапами. а щас то чо за кризис? По рисунку - топить, так топить до 0,8-ми...
Ladies and gentlemen, the Vice-President and I are very pleased to welcome you to our press conference. Let me wish you all a Happy New Year. I would also like to take this opportunity to welcome Lithuania as the nineteenth country to adopt the euro as its currency. Accordingly, Mr Vasiliauskas, the Chairman of the Board of Lietuvos bankas...
kopitos:

Я ждал эту пятую волну

 

дак там волна с зимы 2014-го...
 
Не, лунь тоже теперь долго не придаст ей сил(((
 
Краска есть? - троллей помажь! (и погущщще)
 
канадец к евре каким боком (((
