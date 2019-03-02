FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 301
эти ничо не строят - тут пасутся, привет!
евра вышла из шаблона - и нигде не коректилась, конец тренда 1.06 - опять же если чо...
И шо теперь?
А если конец тренда на 0.9?...
завтра приходи
И шо теперь?
А если конец тренда на 0.9?...
в 2000-ом была проблема с комапами. а щас то чо за кризис? По рисунку - топить, так топить до 0,8-ми...
Я ждал эту пятую волну
Канадец засунет евру обратно в шаблон, я думаю )))
