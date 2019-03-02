FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 150

Дает время подумать и закрыть баи по привлекательной цене.

))) 

 
Нет. Разводит медвежат прокатиться на нём верхом. )))
 
Был бы ОН - сказал бы клоуны))))
... делая цену лучше и лучше. к чему бы это? Стренж точна в маркетах))) Щас наберёт байщиков и как торкнет в обратку)))
 
Мясо для похода вверх уже набрано, наслаждайтесь)
 
раньше 1,52 не привлекает закрываться
 
Почему не наслаждаешься? )))
 
 
Учись)))
