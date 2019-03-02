FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 144

Странненько, фунт растет, а все вниз смотрят 
 
Да, вечером глянете)
 
Да, вечером глянете)
я разделяю твой оптимизм на счет коррекции по баксу, вот только нефть этого не подтверждает, мы же ведь говорили уже про нее.
 
я разделяю твой оптимизм на счет коррекции по баксу, вот только нефть этого не подтверждает, мы же ведь говорили уже про нее.

Я никогда не думаю так: ага, если это падает, то вот то будет тоже)

Вот тот же киви взять. Чего его тут колбасят больше трех месяцев? Скупают его, и пох им куда там что пойдет, а киви они потянут на 84 минимум))) 

 
Вот тот же киви взять. Чего его тут колбасят больше трех месяцев? Скупают его, и пох им куда там что пойдет, а киви они потянут на 84 минимум))) 

а ты думаешь аборигенам нужно такое дорогое киви, ведь они его так хотят удешевить еще

думаю максимум дадут 0,8080 и униз к 0,70

 
думаю максимум дадут 0,8080 и униз к 0,70

Да я вообще не думаю)
 
Да я вообще не думаю)
байнул нефть с коротким стопом, это на удачу, если вдруг от текущих на коррекцию пойдем, а то ведь круглая циферка 50 (стоп на 49,80)
 
байнул нефть с коротким стопом, это на удачу, если вдруг от текущих на коррекцию пойдем, а то ведь круглая циферка 50 (стоп на 49,80)
Так мы же вчера про нее говорили, чего ж под танки?)
 
Так мы же вчера про нее говорили, чего ж под танки?)
лось так лось, я же написал, на удачу, вход был от уровня
 

Джентльмены, у всех фунт растет? А то смотрю в терминал - у меня падает.

))) 

