FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 144
Да, вечером глянете)
я разделяю твой оптимизм на счет коррекции по баксу, вот только нефть этого не подтверждает, мы же ведь говорили уже про нее.
Я никогда не думаю так: ага, если это падает, то вот то будет тоже)
Вот тот же киви взять. Чего его тут колбасят больше трех месяцев? Скупают его, и пох им куда там что пойдет, а киви они потянут на 84 минимум)))
а ты думаешь аборигенам нужно такое дорогое киви, ведь они его так хотят удешевить еще
думаю максимум дадут 0,8080 и униз к 0,70
Да я вообще не думаю)
байнул нефть с коротким стопом, это на удачу, если вдруг от текущих на коррекцию пойдем, а то ведь круглая циферка 50 (стоп на 49,80)
Так мы же вчера про нее говорили, чего ж под танки?)
Джентльмены, у всех фунт растет? А то смотрю в терминал - у меня падает.
)))