FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 142
на прошлой неделе речь шла о том, что чем ближе к цели, тем больше премия.
Епт, так об этом и говорил)
дак да, а pako смеялься)))) он никак не мог вкурить, что премия то совокупная имелась ввиду.
Чего совокупная? Чем ближе цена к уровню исполнения тем выше премия, совокупная то причем? И почему Пако смеялся, может он плакаль)))
и на кой ляд мне этот зип???
дак выбирай чо хошь. откуда я знаю как ты там парсишь. там инфа на все случаи жизни и любые варианты обращений к серваку. запрос - get или ты не бум-бум в запросах?
ну вот, клацай по ссыли и проверяй (из зипа). все цифры как на ладони:
http://www.cmegroup.com/CmeWS/mvc/Settlements/Options/Settlements//60/OOF?tradeDate=01/09/2015&monthYear=ZCF15&strategy=DEFAULT&pageSize=50&_=0
Источник:http://www.aphorisme.ru/comments/7597/?q=967&a=7597
зачем мне ваш GET или POST или БУМ-БУМ
если я из запроса получаю это
из этого, нужно еще выбрать нужные данные, отформатировать в нужныи формат - с'едобный для бота, и нанести на чарт
а так, кому оно нужно?
у мну другой язык программирования. парсится такое как два пальца...
и еще смотри у Стренжа, как и чего считать нужно... я попробовал, вроде бы 10-ку он зря вклинил...