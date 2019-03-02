FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 142

Новый комментарий
 
_new-rena:
на прошлой неделе речь шла о том, что чем ближе к цели, тем больше премия.
Епт, так об этом и говорил)
[Удален]  
stranger:
Епт, так об этом и говорил)
дак да, а pako смеялься)))) он никак не мог вкурить, что премия то совокупная по фьючу имелась ввиду.
 
_new-rena:
дак да, а pako смеялься)))) он никак не мог вкурить, что премия то совокупная имелась ввиду.
Чего совокупная? Чем ближе цена к уровню исполнения тем выше премия, совокупная то причем? И почему Пако смеялся, может он плакаль)))
[Удален]  
stranger:
Чего совокупная? Чем ближе цена к уровню исполнения тем выше премия, совокупная то причем? И почему Пако смеялся, может он плакаль)))
не по опционам, по фьючу в целом, если схавать цифру, то ого-го...
 
[Удален]  
stranger:
над красным прямоугольничком цифра, а ниже состав, я правильно понимаю? берем и складываем всю дребедень.
[Удален]  
pako:
и на кой ляд мне этот зип???

дак выбирай чо хошь. откуда я знаю как ты там парсишь. там инфа на все случаи жизни и любые варианты обращений к серваку. запрос - get или ты не бум-бум в запросах?

ну вот, клацай по ссыли и проверяй (из зипа). все цифры как на ладони:

http://www.cmegroup.com/CmeWS/mvc/Settlements/Options/Settlements//60/OOF?tradeDate=01/09/2015&monthYear=ZCF15&strategy=DEFAULT&pageSize=50&_=0

 
_new-rena:

дак выбирай чо хошь. откуда я знаю как ты там парсишь. там инфа на все случаи жизни и любые варианты обращений к серваку. запрос - get или ты не бум-бум в запросах?

ну вот, клацай по ссыли и проверяй (из зипа)

http://www.cmegroup.com/CmeWS/mvc/Settlements/Options/Settlements//60/OOF?tradeDate=01/09/2015&monthYear=ZCF15&strategy=DEFAULT&pageSize=50&_=0

   К: Очень трудно найти в тёмной комнате чёрную кошку, особенно, если её там нет
Источник:http://www.aphorisme.ru/comments/7597/?q=967&a=7597

Очень трудно найти в тёмной комнате чёрную кошку, особенно, если её там нет! Конфуций, обсуждения или комментарии афоризма, цитаты и высказывания. Оставить свой взгляд на крылатую фразу и изречение :: Aphorisme.ru
Очень трудно найти в тёмной комнате чёрную кошку, особенно, если её там нет! Конфуций, обсуждения или комментарии афоризма, цитаты и высказывания. Оставить свой взгляд на крылатую фразу и изречение :: Aphorisme.ru
  • www.aphorisme.ru
комментарии к афоризму, цитате и крылатой фразе автора Конфуций: Очень трудно найти в тёмной комнате чёрную кошку, особенно, если её там нет!
[Удален]  
pako:

зачем мне ваш GET или POST или БУМ-БУМ

если я из запроса получаю это 

ну естественно. циферки есть и гут на этом.
[Удален]  
pako:

из этого, нужно еще выбрать нужные данные, отформатировать в нужныи формат - с'едобный для бота, и нанести на чарт

а так, кому оно нужно? 

у мну другой язык программирования. парсится такое как два пальца...

и еще смотри у Стренжа, как и чего считать нужно... я попробовал, вроде бы 10-ку он зря вклинил...

1...135136137138139140141142143144145146147148149...2119
Новый комментарий