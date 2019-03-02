FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 141
всЁ гут, сэр! вы открыли для себя фьюч, состоящий из call )))
а ведь я написал выше впорос, на тему, что куда мол путы и коллы входят?
посмотри для него дату экспирации и ковыряйся в носу.
в топку выбрось премию. она действия на цену не оказывает.
это аналог твоего индикатора , который в подвале рисовал анлайн кривую ???
Спасибо !
Хочешь сказать, что пут и кол ....
это аналог твоего индикатора , который в подвале рисовал анлайн кривую ???
http://www.fxall.com/
выводы по позжа. как говорится - понаблюдаем)))
а чего тут ? на котировки слева смотреть ? или что-то другое ???
http://www.ebs.com/markets/spot-fx.aspx
http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/euro-fx_quotes_settlements_options.html
.
на прошлой неделе вы были другого мнения