_new-rena:

всЁ гут, сэр! вы открыли для себя фьюч, состоящий из call )))

а ведь я написал выше впорос, на тему, что куда мол путы и коллы входят?

посмотри для него дату экспирации и ковыряйся в носу.

в топку выбрось премию. она действия на цену не оказывает.

Хочешь  сказать, что  пут и кол ....
это аналог твоего  индикатора , который в подвале рисовал анлайн кривую ???

Спасибо !
tuma88:
Хочешь  сказать, что  пут и кол ....
это аналог твоего  индикатора , который в подвале рисовал анлайн кривую ???

Спасибо !
выводы по позжа. как говорится - понаблюдаем)))
 
stranger:
http://www.fxall.com/
а чего тут ? на котировки слева смотреть ? или что-то  другое  ???
Спасибо !
 

 
_new-rena:
выводы по позжа. как говорится - понаблюдаем)))
две кривых.
 
tuma88:
а чего тут ? на котировки слева смотреть ? или что-то  другое  ???
Спасибо !
Попробуй посмотреть. Что ты там видишь? ))
 
zoritch:

http://www.ebs.com/markets/spot-fx.aspx 

pako:

http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/euro-fx_quotes_settlements_options.html

А вообще я думаю, что самые большие сделки совершаются "с глазу на глаз" и никто их нигде не кажет)
pako:
на прошлой неделе вы были другого мнения
на прошлой неделе речь шла о том, что чем ближе к цели, тем больше премия. с ходу чтобы понимать о чем речь, я предлагал сначала почитать. но методом проб и ошибок всё неявное потихонечку станет явным.
