_new-rena:

лиха беда - начало...

визуализация изменения объемов во времени - по put и call с СМЕ

(цена счас стоит, поэтому линии прямые):

евро


фунт


цвет изменяется автоматически, чем больше объем, тем насыщеннее.

дааа, нужно чтобы пошли торги и будет красяво...

Ребята, вы что, на основании этих данных хотите построить интрадейную систему?)))

Безумству храбрых ...

Спасибо) 

другого ответа я и не ожидал...

только анализ, чтобы не биться головой об стенку не понимая смысла. динамика превыше всего.

 
Айдлер здесь сказал, вернее не здесь), что опционы это только часть, базовым активом является фьючерс, опционы - производное от него и занимает 20-25% в общей торговле, по "раскидыванию" денег по страйкам можно определить настроение участников в среднесрочной, ну, самое большее краткосрочной(нескольок недель и выше) перспективе, а интрадей .... 
дак опционы где и в чём??? )))) ... читайте пока сами.

можно взглянуть на тот файл в текстовом формате что я выкладывал - поток данных с СМЕ, чтобы над теорией не потеть...

 
pako:

еще вопрос, трейдуны которые торгуют фьючи и опционы, как они решают когда и где покупать или продавать?

чет я подозреваю , они идут на https://www.mql5.com/ru/forum/38821/page138 смотрят, если stranger: продает,  значит нужно покупать путы - если покупает, значит нужно покупать колы :-)))

а если серьезно , на основании чего, они решают покупать или продавать, что анализируют?   уж не цену  ли на форе ???

Первый вопрос - опционы вне денег, что такое - почитай.

Второе, примерно как мы они "анализируют")

Спасибо))) 

 

Открыл демку у EXANTE ATP

Вот как раз в прошлый вторник и продал пут(фунт) на 1.4950, результат

 

Тьфу, забыл. Спасибо)))) 

 
Pako, слово "заработаю" здесь не совсем правильно. Скорее "сэкономлю".
 
pako:

что значит вне денег?

если я сегодня купил кол по страйку 1180 премия 0,00480 , это значит что брокеру я отдам премию в любом случае, неважно какая будет цена

а выиграю я , только в том случае , если цена поднимется выше 1,180+0,00480=1,1848 т.е если до конца експирации цена поднимется например до 1,22

у меня будет право купить по цене 1,180, т.е я заработаю 1,22-1,18=0,04-0,0048=0,0352

если цена опустится до 1,16  то у меня останется право купить по 1,18 но оно мне не нужно , потому что я могу купить по 1,16

в этом случае я потеряю 0,00480, которые должен буду отдать брокеру 

или я снова косячу???

Много Спасибо за ваше участие

Премию ты заплатишь продавцу, брокер получит комиссию или еще там чего)

Вне денег - это те кто никто не покупает и не продает.

А так все правильно.

Т.е., если я продал пут на 1.4950, то премию получил я. 

Спасибо) 

 
pako:

 что означает САВ?


Реночка )  красиво )
Понаблюдаю  за этим   с удовольствием ( если будешь выкладывать рисуночки )

A trade to close out a deep out-of-the-money option contract position at price less than the minimum trading tick. Variable cabinet prices are eligible for trading on the floor; a fixed cabinet price of one-half the minimum trading tick is eligible to trade on CME Globex.

Спасибо !
 
а откуда у тебя  пут ? Ты его сам слепил ? или  выдумал
тебе его тоже  надо где-то позаимствовать , так сказать )))

Спасибо !
