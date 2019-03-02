FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 138
лиха беда - начало...
визуализация изменения объемов во времени - по put и call с СМЕ
(цена счас стоит, поэтому линии прямые):
евро
фунт
цвет изменяется автоматически, чем больше объем, тем насыщеннее.
дааа, нужно чтобы пошли торги и будет красяво...
Ребята, вы что, на основании этих данных хотите построить интрадейную систему?)))
Безумству храбрых ...
Спасибо)
другого ответа я и не ожидал...
только анализ, чтобы не биться головой об стенку не понимая смысла. динамика превыше всего.
только анализ, чтобы не биться головой об стенку не понимая смысла. динамика превыше всего.
Айдлер здесь сказал, вернее не здесь), что опционы это только часть, базовым активом является фьючерс, опционы - производное от него и занимает 20-25% в общей торговле, по "раскидыванию" денег по страйкам можно определить настроение участников в среднесрочной, ну, самое большее краткосрочной(нескольок недель и выше) перспективе, а интрадей ....
дак опционы где и в чём??? )))) ... читайте пока сами.
можно взглянуть на тот файл в текстовом формате что я выкладывал - поток данных с СМЕ, чтобы над теорией не потеть...
еще вопрос, трейдуны которые торгуют фьючи и опционы, как они решают когда и где покупать или продавать?
чет я подозреваю , они идут на https://www.mql5.com/ru/forum/38821/page138 смотрят, если stranger: продает, значит нужно покупать путы - если покупает, значит нужно покупать колы :-)))
а если серьезно , на основании чего, они решают покупать или продавать, что анализируют? уж не цену ли на форе ???
Первый вопрос - опционы вне денег, что такое - почитай.
Второе, примерно как мы они "анализируют")
Спасибо)))
Открыл демку у EXANTE ATP
Вот как раз в прошлый вторник и продал пут(фунт) на 1.4950, результат
Тьфу, забыл. Спасибо))))
что значит вне денег?
если я сегодня купил кол по страйку 1180 премия 0,00480 , это значит что брокеру я отдам премию в любом случае, неважно какая будет цена
а выиграю я , только в том случае , если цена поднимется выше 1,180+0,00480=1,1848 т.е если до конца експирации цена поднимется например до 1,22
у меня будет право купить по цене 1,180, т.е я заработаю 1,22-1,18=0,04-0,0048=0,0352
если цена опустится до 1,16 то у меня останется право купить по 1,18 но оно мне не нужно , потому что я могу купить по 1,16
в этом случае я потеряю 0,00480, которые должен буду отдать брокеру
или я снова косячу???
Много Спасибо за ваше участие
Премию ты заплатишь продавцу, брокер получит комиссию или еще там чего)
Вне денег - это те кто никто не покупает и не продает.
А так все правильно.
Т.е., если я продал пут на 1.4950, то премию получил я.
Спасибо)
что означает САВ?
Понаблюдаю за этим с удовольствием ( если будешь выкладывать рисуночки )
Спасибо !
тебе его тоже надо где-то позаимствовать , так сказать )))
Спасибо !