FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 11

Новый комментарий
[Удален]  
gnawingmarket:

От души поздравляю! Значит Ты знатный акробат. У Меня за пару недель получалось и то с повышенным рмском на пол депо-акробатическими номерами это называю. Но Я на реале,а ТЫ?

 

сенкс!

на демке пока. раньше окончания новогодних праздников на реал не выйду.

хочу парочку кроссов подцепить на испытания...

 
_new-rena:

сенкс!

на демке пока. раньше окончания новогодних праздников на реал не выйду.

хочу парочку кроссов подцепить на испытания...

Ясно. Демка всё стерпит. Гоняй новые идеи хотя бы на центовике,а то Ты 100000 на демку положишь и будешь в розовых очках.
[Удален]  
gnawingmarket:
Ясно. Демка всё стерпит. Гоняй новые идеи хотя бы на центовике,а то Ты 100000 на демку положишь и будешь в розовых очках.
дак я меньше косаря и не ложу. 100-ка и получится
 
_new-rena:
дак я меньше косаря и не ложу. 100-ка и получится

)))

Видел-Ты про канадца спрашивал.........синего неба у него много после сопротивления.........на Мой деревенский взгляд киви в лучшем положении,тоже на уровнях,но более понятных. Флет порядка 200пп.

 

[Удален]  
gnawingmarket:

)))

Видел-Ты про канадца спрашивал.........синего неба у него много после сопротивления.........на Мой деревенский взгляд киви в лучшем положении,тоже на уровнях,но более понятных. Флет порядка 200пп.

 

ок.

весь смысл любой автоматизации предполагает абсолютное отсутствие параметров. если есть какой нибудь параметр, то его нужно рассчитать. пока этого не сделаешь - то это казино. Вот когда не останется ни одного эвристически выбранного или подогнанного под лучший результат параметра, тогда и будут бабки.

самый дохлый номер - это усреднение. МА-шки это как раз то самое.... Цифра должна быть точнейшая. К примеру, прогноз по киви: 0.76376592

 
_new-rena:

ок.

весь смысл любой автоматизации предполагает абсолютное отсутствие параметров. если есть какой нибудь параметр, то его нужно рассчитать. пока этого не сделаешь - то это казино. Вот когда не останется ни одного эвристически выбранного или подогнанного под лучший результат параметра, тогда и будут бабки.

Два раза медленно прочитал и не понял.........интуитивно чувствую,что Ты это про автоматизацию фин рынка говоришь...........видимо,Я слишком далёк...........
[Удален]  
gnawingmarket:
Два раза медленно прочитал и не понял.........интуитивно чувствую,что Ты это про автоматизацию фин рынка говоришь...........видимо,Я слишком далёк...........
дак мы же на финансовом как раз, денежку же торгуем.
 
А такой точный прогноз бывает? Мне кажется-те кто двигают киви не знают так точно.
[Удален]  
gnawingmarket:
А такой точный прогноз бывает? Мне кажется-те кто двигают киви не знают так точно.
всё они знают прекрасно и понимают. когда начинаешь вникать, как делается котировка (кстати, этой инфы в инете - не меряно), то диву даёшься от формул и от их сложности. сначала находишь - откуда котировка на форекс попадает, потом там у них и читаешь регламенты и прочее про ликвидность. обратным путем приходишь к объему покупок/продаж. по тихонечку всё раскладывается по полочкам.
 

Вот над центовиком заклинание говорю. Если пойдёт по приборам,то депо удвоится,если не спеша полезет к сопротивлению,то придётся прикрыть в убыток пару ордеров..........ну,а если придумают свечку в обратку-загонят в песок по самый череп.

 

1...456789101112131415161718...2119
Новый комментарий