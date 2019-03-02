FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 11
От души поздравляю! Значит Ты знатный акробат. У Меня за пару недель получалось и то с повышенным рмском на пол депо-акробатическими номерами это называю. Но Я на реале,а ТЫ?
сенкс!
на демке пока. раньше окончания новогодних праздников на реал не выйду.
хочу парочку кроссов подцепить на испытания...
Ясно. Демка всё стерпит. Гоняй новые идеи хотя бы на центовике,а то Ты 100000 на демку положишь и будешь в розовых очках.
дак я меньше косаря и не ложу. 100-ка и получится
)))
Видел-Ты про канадца спрашивал.........синего неба у него много после сопротивления.........на Мой деревенский взгляд киви в лучшем положении,тоже на уровнях,но более понятных. Флет порядка 200пп.
ок.
весь смысл любой автоматизации предполагает абсолютное отсутствие параметров. если есть какой нибудь параметр, то его нужно рассчитать. пока этого не сделаешь - то это казино. Вот когда не останется ни одного эвристически выбранного или подогнанного под лучший результат параметра, тогда и будут бабки.
самый дохлый номер - это усреднение. МА-шки это как раз то самое.... Цифра должна быть точнейшая. К примеру, прогноз по киви: 0.76376592
Два раза медленно прочитал и не понял.........интуитивно чувствую,что Ты это про автоматизацию фин рынка говоришь...........видимо,Я слишком далёк...........
А такой точный прогноз бывает? Мне кажется-те кто двигают киви не знают так точно.
Вот над центовиком заклинание говорю. Если пойдёт по приборам,то депо удвоится,если не спеша полезет к сопротивлению,то придётся прикрыть в убыток пару ордеров..........ну,а если придумают свечку в обратку-загонят в песок по самый череп.