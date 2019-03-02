FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 127

Silent:

Вы читали?

Советники это для меня темный лес)))
 
Myth63:

ну она сильно погрязла в покупках=)

Что это за зеленые линии? У Подполковника на 4-ке евра на потолке)

Да, Миф, с началом движухи тебя))) 

 

И фунт

 

 
Silent:

Ооо... От объясните людям, где кончается лес...

а не надо лучше.

Вот от артмедидиа не ожидал... как его корпоративная сила притянула...

Так они же там сказали - что нам заказали то мы и сделали, да и все, результат фиолетово)
stranger:

чо бы тут не говорили, а сигнал по фунтяре на СМЕ глядя закипел ещё поза-вчера....
 
_new-rena:
Дааааа))))))))

А вчера говорил - покупайте, робяты))) 

stranger:

ага. там на верхах покупатели зависли. есессно туды пойдем, внизу то никто и ничего не хочет. ну чо там цене делать (??????????) - рынок вверху и пофигу все эти новости и прочее....
 
_new-rena:
Так покупателей уже нет здесь, цена встала, продавцы помаленьку пофиксились, вот так одно к другому и пошли на коррекцию. А там глянем, если поддержат и толкнут, то может неплохо получиться)
stranger:
я ужо второй день системой занимаюсь SQL-сервер и прочее. Ошибки в проге исправляю, так что не больно то слежу пока. старые проги выключил и не обращаю на них внимание. но и они тоже развернулись после того как перенес и включил... один лунь тока уперся на своём... скора в реал, а я ещё и не готов.

анализировать пока нечо(ошибки были), но тот скрин что показывал уже, всё таки при памяти держу(фунт)... это и есть то что нужно в торговле.

а киви до сих пор ни о чём. видимо флетит...

 
Побаловались и хватит ))) Пора вниз )))
