FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 127
ну она сильно погрязла в покупках=)
Что это за зеленые линии? У Подполковника на 4-ке евра на потолке)
Да, Миф, с началом движухи тебя)))
И фунт
Ооо... От объясните людям, где кончается лес...
а не надо лучше.
Вот от артмедидиа не ожидал... как его корпоративная сила притянула...
И фунт
чо бы тут не говорили, а сигнал по фунтяре на СМЕ глядя закипел ещё поза-вчера....
Дааааа))))))))
А вчера говорил - покупайте, робяты)))
ага. там на верхах покупатели зависли. есессно туды пойдем, внизу то никто и ничего не хочет. ну чо там цене делать - рынок вверху и пофигу все эти новости и прочее
Так покупателей уже нет здесь, цена встала, продавцы помаленьку пофиксились, вот так одно к другому и пошли на коррекцию.
я ужо второй день системой занимаюсь SQL-сервер и прочее. Ошибки в проге исправляю, так что не больно то слежу пока. старые проги выключил и не обращаю на них внимание. но и они тоже развернулись после того как перенес и включил... один лунь тока уперся на своём... скора в реал, а я ещё и не готов.
анализировать пока нечо(ошибки были), но тот скрин что показывал уже, всё таки при памяти держу(фунт)... это и есть то что нужно в торговле.
а киви до сих пор ни о чём. видимо флетит...