FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 241
от 1,1590 будет раскачка.
определить бы куда лодка поплывёт в итоге...))) где больше премия на опционе ??? То есть на путе сейчас. Значит ждём размах вверх пуков на 10 и вниз валимся)))).
Спасибо !
премии не влияют на лимиты.
счас там вообще торговать не надо. дождись сначала приближения к одной из границ корридора.
да пофигу. не в этом дело.
А в чем? Вот у того же евро хай на мартовском фьюче(текущем) был около 1.2570, и я, например, вообще не знаю ап чем эти цифры)))
потому и по 2 бака в неделю имеешь.
я же говорю, что ночь напролет считал и пересчитывал эти таблички от верха до низу. казино сделано на 5-рку. причем выбирал не только те опционы где денюжки ходят, а все.
чтобы за пределы улететь - это надо постараться до нельзя и премии, которые там уже идут никому не сдались.
я же говорю, что ночь напролет пересчитывал эти таблички.
Я просто поражаюсь как вы нашли грааль на первой странице в верхней строчке, куда остальные то смотрели
Не в верхней, извиняюсь, в единственной
по евре другие цифры:
1.1990 / 1.1190
(1.1990 + 1.1190) / 2 =1,1590
никто ничего и не нашел. дочитай предыдущий пост, он дописан.
Просто если вас интересует распределение объемов на фьюче с начала контракта можно просто на график посмотреть)
у меня их уже миллион...
на верхнем - цены, на нижнем объем
розовая - прогноз
зеленая - настоящая
начало с обеда, т.к. до этого с ошибкой данные записывал.
самое интересное, что вывод гораздо проще получился !!!
самое интересное, что вывод гораздо проще получился !!!