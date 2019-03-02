FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 241

tuma88:
от 1,1590 будет раскачка.
определить бы куда  лодка поплывёт  в итоге...))) где  больше премия на опционе ??? То  есть на  путе сейчас. Значит ждём  размах вверх  пуков на 10 и  вниз валимся)))).

Спасибо !

премии не влияют на лимиты.

счас там вообще торговать не надо. дождись сначала приближения к одной из границ корридора.

 
_new-rena:
да пофигу. не в этом дело.
А в чем? Вот у того же евро хай на мартовском фьюче(текущем) был около 1.2570, и я, например, вообще не знаю ап чем эти цифры)))
stranger:
потому и по 2 бака в неделю имеешь.

я же говорю, что ночь напролет считал и пересчитывал эти таблички от верха до низу. казино сделано на 5-рку. причем выбирал не только те опционы где денюжки ходят, а все.

чтобы за пределы улететь - это надо постараться до нельзя и премии, которые там уже идут никому не сдались.

 
_new-rena:

Я просто поражаюсь как вы нашли грааль на первой странице в верхней строчке, куда остальные то смотрели 

Не в верхней, извиняюсь, в единственной  

stranger:
никто ничего и не нашел. дочитай предыдущий пост, он дописан.
 
_new-rena:

по евре другие цифры:

1.1990 / 1.1190

(1.1990 + 1.1190) / 2 =1,1590
tuma88:
это значит, что и туда сможем щас и сюда тоже. мы находимся в самом сердце лока из путов и коллов)))) в этом месте и нужно будет крыться в краткосрок, цель собственно.
 
_new-rena:
Просто если вас интересует распределение объемов на фьюче с начала контракта можно просто на график посмотреть)

 

stranger:

у меня их уже миллион...

на верхнем - цены, на нижнем объем

розовая - прогноз

зеленая - настоящая

начало с обеда, т.к. до этого с ошибкой данные записывал.

самое интересное, что вывод гораздо проще получился !!!

 
_new-rena:

Так хотелось бы его услышать.
