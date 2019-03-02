FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1184
а хрен его знает...
так если не знаешь куда входить собрался? в обе стороны?
на графики посмотрите лучше, чем умничать...
на графики я каждый день смотрю. Я от тебя хочу услышать благую весть
В обе входи, чтобы наверняка) Прибылью только с Ильей не забудь поделиться))))
лоу...
Продам EUR/USD
От 0901 можно было бы попробовать для блохоловов, но я не стал бы.
Предполагаю 100пп прибыли.