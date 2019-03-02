FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 237

Spekul:

по фунту была не завершенность, что бы пойти на хорошую коррекцию, которую ты видел к 1,55,

поэтому я слабо верил в хороший рост и написал про бай лимит на 1,50, думаю от него и может тронутся к твоей заветной 1,55

нужен еще и драйвер для пинка, так что в среду можем и стартонуть на новостях

 вот такие мысли))

а может и так


 
SEVER11:

а может и так


А может и так)))
 
stranger:

Так у него же там медвежий радикюль нарисован)

Спасибо))) 

Сейчас  уже  за терминалом. Распахнул график....
Индик Артикула  говорит приготовиться   солить.  Жду появления серой полосы....

Тестируется 3 системы на этом рисуночке. На  вид ничего не разобрать , но оттуда чуть-чуть, отсюда чуть-чуть.... Всё воедино и складывается.)))

Солить примерно от белой и желтой линии.

Профит - на другой стороне красного  канала. То есть 200 пуков )))

Тестирую .

Женя и Тара , спасибо вам за  чудесные индикаторы !
stranger  спасибо за раздаточные материалы  !
 
_new-rena:

нет,

смотри в профиле Севера на картинки (надо стараться такое сделать)

https://www.mql5.com/ru/users/sever11

а у Мифа уже следствие - стратегия торговли, она такая и будет по сути, т.к. другой и не дано.

ааа...Это тот  индикатор  который  он  давал здесь на неделю что-то . Сейчас он у меня не  работает.
Ясно  тогда.
Набор уровней ничего не даёт.

Спасибо !
[Удален]  
stranger:
Пако, ау.

чет не вижу разницы

 

[Удален]  
pako:

чет не вижу разницы

 

один белый, другой серый)))

зато чиф выделяется - объемов почти шо нетю)))))

 
pako:

чет не вижу разницы

 

Разница в том, что в ТОСе ОИ есть.

 

 
_new-rena:

один белый, другой серый)))

зато чиф выделяется - объемов почти шо нетю)))))

А какие там объемы если там все погибли или их пофиксили)
[Удален]  
stranger:

Разница в том, что в ТОСе ОИ есть.

и там есть ои

нужно будет посмотреть, меняется ои в течении дня, или только раз в день 

 
pako:

и там есть ои

нужно будет посмотреть, меняется ои в течении дня, или только раз в день 

Меняется, а там ОИ только за предыдущий день.
