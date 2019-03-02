FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 237
по фунту была не завершенность, что бы пойти на хорошую коррекцию, которую ты видел к 1,55,
поэтому я слабо верил в хороший рост и написал про бай лимит на 1,50, думаю от него и может тронутся к твоей заветной 1,55
нужен еще и драйвер для пинка, так что в среду можем и стартонуть на новостях
вот такие мысли))
а может и так
Так у него же там медвежий радикюль нарисован)
Спасибо)))
Индик Артикула говорит приготовиться солить. Жду появления серой полосы....
Тестируется 3 системы на этом рисуночке. На вид ничего не разобрать , но оттуда чуть-чуть, отсюда чуть-чуть.... Всё воедино и складывается.)))
Солить примерно от белой и желтой линии.
Профит - на другой стороне красного канала. То есть 200 пуков )))
Тестирую .
Женя и Тара , спасибо вам за чудесные индикаторы !
stranger спасибо за раздаточные материалы !
нет,
смотри в профиле Севера на картинки (надо стараться такое сделать)
https://www.mql5.com/ru/users/sever11
а у Мифа уже следствие - стратегия торговли, она такая и будет по сути, т.к. другой и не дано.
Ясно тогда.
Набор уровней ничего не даёт.
Спасибо !
Пако, ау.
чет не вижу разницы
один белый, другой серый)))
зато чиф выделяется - объемов почти шо нетю)))))
Разница в том, что в ТОСе ОИ есть.
Разница в том, что в ТОСе ОИ есть.
и там есть ои
нужно будет посмотреть, меняется ои в течении дня, или только раз в день
