stranger:

Просто посмотри на график и скажи куда пойдет цена:

 

Может и не прав, но думаю так:

 

ну вот (поржать, я в ТА не мастак...):


 
ого...

классный диапазончик на рисуночке !

Меркурий шепчет...что это был низ по Еврочке.

На 1,25 когда была цена, тоже был сигнал (но вниз).Сейчас такой же случай, только вверх .





Спасибо !

 
_new-rena:
Я вот это на реал заряжу, но сигнал будет с СМЕ:
Реночка, а  как  выглядит твой сигнал с  CМЕ  на  вход ?
может у Мифа  полосы ?
 
вчера офигенный сигнал   был  вверх по Еврочке.

Жду подтверждения по индикатору Жени.

Спасибо !

 
Так у него же там медвежий радикюль нарисован)

Спасибо))) 

tuma88:
может у Мифа  полосы ?

нет,

смотри в профиле Севера на картинки (надо стараться такое сделать)

https://www.mql5.com/ru/users/sever11

а у Мифа уже следствие - стратегия торговли, она такая и будет по сути, т.к. другой и не дано.

 
по фунту была не завершенность, что бы пойти на хорошую коррекцию, которую ты видел к 1,55,

поэтому я слабо верил в хороший рост и написал про бай лимит на 1,50, думаю от него и может тронутся к твоей заветной 1,55

нужен еще и драйвер для пинка, так что в среду можем и стартонуть на новостях

 вот такие мысли))

