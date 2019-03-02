FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 236
Просто посмотри на график и скажи куда пойдет цена:
Может и не прав, но думаю так:
ну вот (поржать, я в ТА не мастак...):
ну вот (поржать, я в ТА не мастак...):
ого...
классный диапазончик на рисуночке !
Меркурий шепчет...что это был низ по Еврочке.
На 1,25 когда была цена, тоже был сигнал (но вниз).Сейчас такой же случай, только вверх .
Спасибо !
Я вот это на реал заряжу, но сигнал будет с СМЕ:
Реночка, а как выглядит твой сигнал с CМЕ на вход ?
Сигнал на вход с СМЕ ? ))))
Да то не сигнал, а график на квартал будет)))
У Севера индикатор видел? Вот такой же примерно.
Сижу и делаю...
вчера офигенный сигнал был вверх по Еврочке.
Жду подтверждения по индикатору Жени.
Спасибо !
Женя !
Такой рисунок не изменился? или есть свежее ??? показать можно ?
Спасибо !
Женя !
Такой рисунок не изменился? или есть свежее ??? показать можно ?
Спасибо !
Так у него же там медвежий радикюль нарисован)
Спасибо)))
может у Мифа полосы ?
нет,
смотри в профиле Севера на картинки (надо стараться такое сделать)
https://www.mql5.com/ru/users/sever11
а у Мифа уже следствие - стратегия торговли, она такая и будет по сути, т.к. другой и не дано.
Просто посмотри на график и скажи куда пойдет цена:
Может и не прав, но думаю так:
по фунту была не завершенность, что бы пойти на хорошую коррекцию, которую ты видел к 1,55,
поэтому я слабо верил в хороший рост и написал про бай лимит на 1,50, думаю от него и может тронутся к твоей заветной 1,55
нужен еще и драйвер для пинка, так что в среду можем и стартонуть на новостях
вот такие мысли))