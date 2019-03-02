FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 235

zoritch:
  z gjxnb... тьфу... я почти готов - есть выжившие ? ... :-)))
   чета меня тревожит... пойду-ка я ещё водяры на ночь грамм пятьдесят приму...
я сегодня и на франке в том числе прогу настраивал. когда ещё такое счастье выпадет - в ускоренном режиме попытать))) лиха пара, лиха)))
 
_new-rena:
я сегодня и на франке в том числе прогу настраивал. когда ещё такое счастье выпадет - в ускоренном режиме попытать))) лиха пара, лиха)))
   много полегло, сам видел... :-)))
 
   а ведь хотел GBP/CHF продать.... но хрен его знает, всё равно обманули бы... с моими нон-стопами
 

Фунт

 

Йена. 17% в баях, 83% в селл. 

Франк взлетел когда соотношение было 13 на 87, вот и думайте))) 

 
stranger:

Фунт

 

   дык ои тока и смотреть, остальные сыграли уже
надо смотреть ОС - "остались счастливчики" )
 
zoritch:
   дык ои тока и смотреть, остальные сыграли уже

Ну, тебе не интересно, а нашим долгосрочникам может понадобиться.

Но если никому не надо и все уже "сыграли" и завтра не будет, то могу ничего не выкладывать. 

Стренж, очень даже интересно. Я лично пришел к выводу, что если сложить все высчитанные цены по активным страйкам (ОИ где есть) за квартал и разделить на их количество, то это будет прогноз. Не пробовал?

Путы  и коллы надо различать только на предмет принципа расчета цены.

А вот долгосрок))) (на примере работы по франку моей старой и не слабо доработанной проги, пока без сигналов с СМЕ):

и настройка под реал (слито 4 раза)))):

1363 операции за день (не сутки) по семи мажорам, пахала до самой последней минуты как лошадь... Имеем уже более 100% в день с того места где прога была готова к работе, т.е. начиная с 830-ой примерно сделки.

Заряжаю 10 баксов на месяц, потом будет видно....

И кто успеет за такой программой, если даже разместить сигналы? (ржака получится)

 
Просто посмотри на график и скажи куда пойдет цена:

 

Может и не прав, но думаю так:

 

