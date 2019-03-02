FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 235
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
z gjxnb... тьфу... я почти готов - есть выжившие ? ... :-)))
z gjxnb... тьфу... я почти готов - есть выжившие ? ... :-)))
я сегодня и на франке в том числе прогу настраивал. когда ещё такое счастье выпадет - в ускоренном режиме попытать))) лиха пара, лиха)))
много полегло, сам видел... :-)))
Фунт
Йена. 17% в баях, 83% в селл.
Франк взлетел когда соотношение было 13 на 87, вот и думайте)))
Фунт
дык ои тока и смотреть, остальные сыграли уже
дык ои тока и смотреть, остальные сыграли уже
Ну, тебе не интересно, а нашим долгосрочникам может понадобиться.
Но если никому не надо и все уже "сыграли" и завтра не будет, то могу ничего не выкладывать.
Ну, тебе не интересно, а нашим долгосрочникам может понадобиться.
Но если никому не надо и все уже "сыграли" и завтра не будет, то могу ничего не выкладывать.
Стренж, очень даже интересно. Я лично пришел к выводу, что если сложить все высчитанные цены по активным страйкам (ОИ где есть) за квартал и разделить на их количество, то это будет прогноз. Не пробовал?
Путы и коллы надо различать только на предмет принципа расчета цены.
А вот долгосрок))) (на примере работы по франку моей старой и не слабо доработанной проги, пока без сигналов с СМЕ):
и настройка под реал (слито 4 раза)))):
1363 операции за день (не сутки) по семи мажорам, пахала до самой последней минуты как лошадь... Имеем уже более 100% в день с того места где прога была готова к работе, т.е. начиная с 830-ой примерно сделки.
Заряжаю 10 баксов на месяц, потом будет видно....
И кто успеет за такой программой, если даже разместить сигналы? (ржака получится)
Стренж, очень даже интересно. Я лично пришел к выводу, что если сложить все высчитанные цены по активным страйкам (ОИ где есть) за квартал и разделить на их количество, то это будет прогноз. Не пробовал?
Путы и коллы надо различать только на предмет принципа расчета цены.
А вот долгосрок))) (на примере работы по франку моей старой и не слабо доработанной проги, пока без сигналов с СМЕ):
и настройка под реал (слито 4 раза)))):
1363 операции за день (не сутки) по семи мажорам, пахала до самой последней минуты как лошадь... Имеем уже более 100% в день с того места где прога была готова к работе, т.е. начиная с 830-ой примерно сделки.
Заряжаю 10 баксов на месяц, потом будет видно....
И кто успеет за такой программой, если даже разместить сигналы? (ржака получится)
Просто посмотри на график и скажи куда пойдет цена:
Может и не прав, но думаю так: